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Президент Сербії закликав РФ припинити вербувати сербів на війну проти України

"Європейська правда"Вівторок, 17 січня 2023, 14:23
Александар Вучич, скриншот

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Росія повинна припинити спроби вербування сербів для участі у воєнних діях на боці ПВК "Вагнер" в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Вучич розкритикував російські сайти та групи в соціальних мережах за публікацію оголошень сербською мовою, в яких група "Вагнера" закликає добровольців вступати до її лав.

"Чому ви, з "Вагнера", кличете когось із Сербії, коли знаєте, що це суперечить нашим правилам?" сказав Вучич.

Сербські добровольці брали участь у бойових діях на боці проросійських сил в Україні в 2014 і 2015 роках. Ніхто не має чіткого уявлення про точні цифри, але десятки сербів записалися воювати в Україні з 2014 року, кажуть оглядачі.

Законодавство Сербії забороняє участь своїх громадян у конфліктах за кордоном, і кілька людей були засуджені за це.

Вучич заперечив звинувачення в тому, що група Вагнера, очолювана Євгенієм Пригожиним, близьким союзником президента Росії Владіміра Путіна, має присутність в Сербії, де прокремлівські і ультранаціоналістичні організації підтримали вторгнення в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр внутрішніх справ Сербії Мілош Вучевич у понеділок заявив, що цивільні й військові спецслужби країни вивчають і перевіряють інформацію про можливу участь сербів на боці Росії у війні проти України.

Інформація про участь сербів у війні в Україні на боці Росії почала поширюватись у соцмережах у середині січня. Тоді у російському "ВКонтакте" з’явились фото з нібито сербськими бойовиками, які прибули в Запорізьку область.

У повідомленні "ВКонтакте" стверджувалось, що серби приїхали в Україну в порушення закону й нібито вступили до так званого "батальйону імені Павла Судоплатова". Одночасно у Telegram почали поширюватись відео з нібито сербськими бойовиками, які заявляють, що приїхали в Україну "допомагати нашим братам".

Теми: СербіяРосіявійнаУкраїна
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