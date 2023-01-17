Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент Сербии призвал РФ прекратить вербовать сербов на войну против Украины

"Европейская правда"Вторник, 17 января 2023, 13:23
Президент Сербии призвал РФ прекратить вербовать сербов на войну против Украины
Александар Вучич, скриншот

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Россия должна прекратить попытки вербовки сербов для участия в военных действиях на стороне ЧВК "Вагнер" в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Вучич раскритиковал российские сайты и группы в социальных сетях за публикацию объявлений на сербском языке, в которых группа "Вагнера" призывает добровольцев вступать в ее ряды.

Реклама:

"Почему вы, из "Вагнера", зовете кого-то из Сербии, когда знаете, что это противоречит нашим правилам?" - сказал Вучич.

Сербские добровольцы участвовали в боевых действиях на стороне пророссийских сил в Украине в 2014 и 2015 годах. Никто не имеет четкого представления о точных цифрах, но десятки сербов записались воевать в Украине с 2014 года, говорят обозреватели.

Законодательство Сербии запрещает участие своих граждан в конфликтах за рубежом, и несколько человек были осуждены за это.

ВИДЕО ДНЯ

Вучич отрицал обвинения в том, что группа Вагнера, возглавляемая Евгением Пригожиным, близким союзником президента России Владимира Путина, имеет присутствие в Сербии, где прокремлевские и ультранационалистические организации поддержали вторжение в Украину.

Министр внутренних дел Сербии Милош Вучевич в понедельник заявил, что гражданские и военные спецслужбы страны изучают и проверяют информацию о возможном участии сербов на стороне России в войне против Украины.

Информация об участии сербов в войне в Украине на стороне России начала распространяться в соцсетях в середине января. Тогда в российском "ВКонтакте" появились фото с якобы сербскими боевиками, которые прибыли в Запорожскую область.

В сообщении "ВКонтакте" утверждалось, что сербы приехали в Украину в нарушение закона и якобы вступили в так называемый "батальон имени Павла Судоплатова". Одновременно в Telegram начали распространяться видео с якобы сербскими боевиками, которые заявляют, что приехали в Украину "помогать нашим братьям".

Темы: СербияРосcиявойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Сербия
Президент Сербии пообещал послу Украины дальнейшую поддержку
Сербия после встречи с послом РФ открестилась от декларации Крымской платформы
Возросло количество участников Крымской платформы: присоединилась Сербия
Последние новости
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
Все новости...
Реклама: