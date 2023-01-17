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Президент Сербии призвал РФ прекратить вербовать сербов на войну против Украины

"Европейская правда"Вторник, 17 января 2023, 14:23
Александар Вучич, скриншот

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Россия должна прекратить попытки вербовки сербов для участия в военных действиях на стороне ЧВК "Вагнер" в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Вучич раскритиковал российские сайты и группы в социальных сетях за публикацию объявлений на сербском языке, в которых группа "Вагнера" призывает добровольцев вступать в ее ряды.

"Почему вы, из "Вагнера", зовете кого-то из Сербии, когда знаете, что это противоречит нашим правилам?" - сказал Вучич.

Сербские добровольцы участвовали в боевых действиях на стороне пророссийских сил в Украине в 2014 и 2015 годах. Никто не имеет четкого представления о точных цифрах, но десятки сербов записались воевать в Украине с 2014 года, говорят обозреватели.

Законодательство Сербии запрещает участие своих граждан в конфликтах за рубежом, и несколько человек были осуждены за это.

Вучич отрицал обвинения в том, что группа Вагнера, возглавляемая Евгением Пригожиным, близким союзником президента России Владимира Путина, имеет присутствие в Сербии, где прокремлевские и ультранационалистические организации поддержали вторжение в Украину.

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Министр внутренних дел Сербии Милош Вучевич в понедельник заявил, что гражданские и военные спецслужбы страны изучают и проверяют информацию о возможном участии сербов на стороне России в войне против Украины.

Информация об участии сербов в войне в Украине на стороне России начала распространяться в соцсетях в середине января. Тогда в российском "ВКонтакте" появились фото с якобы сербскими боевиками, которые прибыли в Запорожскую область.

В сообщении "ВКонтакте" утверждалось, что сербы приехали в Украину в нарушение закона и якобы вступили в так называемый "батальон имени Павла Судоплатова". Одновременно в Telegram начали распространяться видео с якобы сербскими боевиками, которые заявляют, что приехали в Украину "помогать нашим братьям".

Темы: СербияРосcиявойнаУкраина
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