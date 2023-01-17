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Деякі захоплені міста окупанти хочуть перевести у статус селищ – Луганська ОВА

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 17 січня 2023, 14:33
ЛУГАНЩИНА, ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ГАЙДАЯ

На Луганщині російські окупанти хочуть частину захоплених міст перевести у статус селищ, щоб ще більше скоротити витрати, зокрема, на соціальну інфраструктуру.

Джерело: Луганська ОВА 

Дослівно: "Так зване керівництво "республіки" розглядає можливість реорганізації деяких міст до рівня смт. Будуть анульовані або скорочені місцеві адміністрації, персонал комунальних підприємств, обіцяють ще більш обмежений бюджет, оптимізацію мережі лікарень, шкіл та дитсадків.

Грошей нема, але люди тримаються, спостерігаючи за свавіллям окупантів". 

Деталі: Луганська ОВА також повідомила, що у селі Хрустальне окупанти закрили всі шахти.

Крім того, за інформацією ОВА, російські фірми, які приїхали "відмивати кошти", повністю розібрали дахи багатьох багатоповерхівок та втекли. Упродовж понад півтора місяця будинки стоять без дахів, через що сталися регулярні підтоплення не тільки верхніх поверхів, а й багатьох інших.

ОВА повідомляє, що через підвищену вологість в квартирах у людей не більше 15 градусів тепла за наявності опалення, а на стінах утворився грибок. 

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Теми: Луганська областьбюджетокупація
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