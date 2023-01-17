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Некоторые захваченные города оккупанты хотят перевести в статус сел – Луганская ОВА

Татьяна ЛозовенкоВторник, 17 января 2023, 14:33
ЛУГАНЩИНА, ФОТО с TELEGRAM СЕРГея ГАЙДАЯ

На Луганщине российские оккупанты хотят часть захваченных городов перевести в статус поселков, чтобы еще больше сократить расходы, в частности, на социальную инфраструктуру.

Источник: Луганская ОВА 

Дословно: "Так называемое руководство "республики" рассматривает возможность реорганизации некоторых городов до уровня пгт. Будут аннулированы или сокращены местные администрации, персонал коммунальных предприятий, обещают еще более ограниченный бюджет, оптимизацию сети больниц, школ и детсадов.

Денег нет, но люди держатся, наблюдая за произволом оккупантов". 

Детали: Луганская ОВА также сообщила, что в селе Хрустальное оккупанты закрыли все шахты. 

Кроме того, по информации ОВА, российские фирмы, которые приехали "отмывать деньги", полностью разобрали крыши многих многоэтажек и скрылись. В течение более полутора месяцев дома стоят без крыш, из-за чего произошли регулярные подтопления не только верхних этажей, но и многих других.

ОВА сообщает, что из-за повышенной влажности в квартирах у людей не более 15 градусов тепла при наличии отопления. На стенах образовался грибок. 

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Темы: Луганская областьбюджетоккупация
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