Некоторые захваченные города оккупанты хотят перевести в статус сел – Луганская ОВА

На Луганщине российские оккупанты хотят часть захваченных городов перевести в статус поселков, чтобы еще больше сократить расходы, в частности, на социальную инфраструктуру.

Источник: Луганская ОВА

Дословно: "Так называемое руководство "республики" рассматривает возможность реорганизации некоторых городов до уровня пгт. Будут аннулированы или сокращены местные администрации, персонал коммунальных предприятий, обещают еще более ограниченный бюджет, оптимизацию сети больниц, школ и детсадов.

Денег нет, но люди держатся, наблюдая за произволом оккупантов".

Детали: Луганская ОВА также сообщила, что в селе Хрустальное оккупанты закрыли все шахты.

Кроме того, по информации ОВА, российские фирмы, которые приехали "отмывать деньги", полностью разобрали крыши многих многоэтажек и скрылись. В течение более полутора месяцев дома стоят без крыш, из-за чего произошли регулярные подтопления не только верхних этажей, но и многих других.

ОВА сообщает, что из-за повышенной влажности в квартирах у людей не более 15 градусов тепла при наличии отопления. На стенах образовался грибок.