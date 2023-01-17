ФСБ шукала HIMARS і гаубиці М777 на Полтавщині: попереджено диверсії – СБУ

Спецслужба країни-агресора намагалася отримати інформацію про об’єкти критичної інфраструктури Полтавщини та підрозділи Сил оборони, які задіяні у їх захисті.

Джерело: пресслужба СБУ, Полтавська обласна прокуратура

Деталі: Спецслужба повідомляє, що двоє переселенців зі сходу України, які були завербовані представником так званої "МДБ ДНР" Дмитром Зіпіром, "полювали" за бойовими позиціями комплексів протиповітряної оборони С-300 та складами з ракетно-артилерійським озброєнням ЗСУ.

Також вони намагались виявити місця базування реактивних систем HIMARS і далекобійних гаубиць М777.

За знищення зразків іноземного та українського озброєння російські куратори обіцяли своїм поплічникам від 20 тисяч доларів.

Вказано, що співробітники Служби безпеки запобігли диверсіям – своєчасно викрили, задокументували та припинили злочинні дії учасників ворожої агентурної мережі у Кременчуці.

Зіпіру, який перебуває в тимчасово окупованому Донецьку, оголошено про підозру в організації готування диверсії.

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За даними слідства, він дистанційно координував дії своїх агентів на території Полтавщини і доповідав про їхні результати кадровим співробітникам ФСБ.

СБУ оприлюднила відео спілкування Зіпіра зі своїми агентами.

У спецслужбі переконують, що СБУ знає про його місцезнаходження і проводить комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.