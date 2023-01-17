ФСБ искала HIMARS и гаубицы М777 на Полтавщине: предупреждены диверсии – СБУ

Спецслужба страны-агрессора пыталась получить информацию об объектах критической инфраструктуры Полтавщины и подразделениях Сил обороны, которые задействованы в их защите.

Источник: пресс-служба СБУ, Полтавская областная прокуратура

Детали: Спецслужба сообщает, что двое переселенцев с востока Украины, которые были завербованы представителем так называемой "МГБ ДНР" Дмитрием Зипиром, "охотились" за боевыми позициями комплексов противовоздушной обороны С-300 и складами с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ.

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Также они пытались обнаружить места базирования реактивных систем HIMARS и дальнобойных гаубиц М777.

За уничтожение образцов иностранного и украинского вооружения российские кураторы обещали своим приспешникам от 20 тысяч долларов.

Указано, что сотрудники Службы безопасности предотвратили диверсии - своевременно разоблачили, задокументировали и прекратили преступные действия участников вражеской агентурной сети в Кременчуге.

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Зипиру, который находится во временно оккупированном Донецке, объявлено о подозрении в организации приготовления диверсии.

По данным следствия, он дистанционно координировал действия своих агентов на территории Полтавщины и докладывал об их результатах кадровым сотрудникам ФСБ.

СБУ обнародовала видео общения Зипира со своими агентами.

В спецслужбе утверждают, что СБУ знает о его местонахождении и проводит комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности.