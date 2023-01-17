Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ФСБ искала HIMARS и гаубицы М777 на Полтавщине: предупреждены диверсии – СБУ

Валентина РоманенкоВторник, 17 января 2023, 15:08
Дмитрий Зипир. фото СБУ

Спецслужба страны-агрессора пыталась получить информацию об объектах критической инфраструктуры Полтавщины и подразделениях Сил обороны, которые задействованы в их защите.

Источник: пресс-служба СБУ, Полтавская областная прокуратура

Детали: Спецслужба сообщает, что двое переселенцев с востока Украины, которые были завербованы представителем так называемой "МГБ ДНР" Дмитрием Зипиром, "охотились" за боевыми позициями комплексов противовоздушной обороны С-300 и складами с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ.

Также они пытались обнаружить места базирования реактивных систем HIMARS и дальнобойных гаубиц М777.

За уничтожение образцов иностранного и украинского вооружения российские кураторы обещали своим приспешникам от 20 тысяч долларов.

Указано, что сотрудники Службы безопасности предотвратили диверсии - своевременно разоблачили, задокументировали и прекратили преступные действия участников вражеской агентурной сети в Кременчуге.

 

Зипиру, который находится во временно оккупированном Донецке, объявлено о подозрении в организации приготовления диверсии.

ВИДЕО ДНЯ

По данным следствия, он дистанционно координировал действия своих агентов на территории Полтавщины и докладывал об их результатах кадровым сотрудникам ФСБ.

СБУ обнародовала видео общения Зипира со своими агентами.

В спецслужбе утверждают, что СБУ знает о его местонахождении и проводит комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности.

Темы: Полтавская областьвойнаСБУ
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Вместо Монастырского МВД временно возглавит глава Нацполиции

МИД – Лаврову: Москве придется выполнять формулу мира, которую предложил Зеленский

фото, дополненоПадение вертолета в Броварах: стали известны имена погибших пилотов и пассажиров

фотоПограничники пресекли попытку прорыва россиян к Бахмуту

Путин внезапно заявил, что в блокаде Ленинграда участвовали представители "многих стран Европы"

Лавров ответил на мирный план Зеленского: Не может быть и речи

Все новости...
Полтавская область
На Полтавщине также сбили "Шахед" ночью – отчет ОВА
В Днепре – взрывы, на Полтавщине работает ПВО
В трех областях сработала ПВО
Последние новости
15:35
Трагедия в Броварах: ГСЧС сообщила о 14 погибших, среди которых - один ребенок
15:32
Вместо Монастырского МВД временно возглавит глава Нацполиции
15:17
фотоМинистр обороны Канады в Киеве объявила о передаче 200 бронемашин Senator
15:16
Оккупанты днем обстреляли Черниговщину: за 15 минут – более 10 взрывов
15:15
Россия готовит новую волну мобилизации, она коснется Москвы – разведка
15:14
Путин рассказал своим рабочим, что они производят ракет больше, чем США
14:46
Мир заигрывает с климатической катастрофой – генсек ООН
14:45
Мишустин заявил, что россияне круглосуточно строят фортификации на "линии обороны"
14:32
обновлено от 12.54В авиакатастрофе вертолета в Броварах погибли 17 человек, из них 4 детей - ГСЧС
14:26
"Нафтогаз" планирует согласовать реструктуризацию долга за евробондмы до конца месяца
Все новости...