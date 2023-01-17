Топгенерал США відвідав українських військових, які почали навчання в Німеччині

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі відвідав полігон у Німеччині, де почали навчання українські військовослужбовці.

Про це пише Associated Press, повідомляє "Європейська правда".

"Це не звичайна ротація. Це один з тих моментів, коли, якщо ви хочете щось змінити на краще, це саме той момент", - сказав Міллі під час зустрічі з командирами в понеділок у другій половині дня.

Міллі, який відвідав полігон Графенвер для того, щоб вперше ознайомитись з новими, так званими загальновійськовими інструкціями, сказав, що вони допоможуть краще підготувати українські війська до наступу або протистояти будь-якому сплеску російських атак.

Він провів трохи менше двох годин у "Таборі Херсон" - частині бази, названій на честь міста, де українські війська здобули ключову перемогу над Росією минулого року. Понад 600 українських військовослужбовців розпочали розширену програму підготовки в таборі лише за день до приїзду Міллі.

Вперше з початку війни журналістам було надано широкий доступ для спостереження за різними етапами навчань. Журналістам було дозволено слідувати за Міллі та спостерігати за його взаємодією з українськими та американськими військовослужбовцями та командирами, але не було дозволено повідомляти про конкретні розмови з українськими військовими або робити будь-які фото- чи відеозйомки.

США вже багато років проводять навчання на полігоні Графенвер, в тому числі для союзницьких сил в Європі. Але обмежені інструктажі для українських військ розпочалися минулого року, невдовзі після російського вторгнення. Тоді вони були зосереджені саме на різних системах озброєння, які постачалися США, таких як гаубиці.

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Минулого місяця Пентагон оголосив, що розширить навчання з метою вдосконалення навичок українських військових. П'ятитижневий курс навчить їх ефективно пересуватися і координувати свої ротні і батальйонні підрозділи в бою, використовуючи комбіновану артилерію, бронетехніку і сухопутні війська.