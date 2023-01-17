Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Топ-генерал США посетил украинских военных, которые начали обучение в Германии

"Европейская правда"Вторник, 17 января 2023, 15:27
фото из Твиттера @JournalInquirer

Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли посетил полигон в Германии, где начали обучение украинские военнослужащие.

Об этом пишет Associated Press, сообщает "Европейская правда".

"Это не обычная ротация. Это один из тех моментов, когда, если вы хотите что-то изменить к лучшему, это именно тот момент", - сказал Милли во время встречи с командирами в понедельник во второй половине дня.

Милли, который посетил полигон Графенвер для того, чтобы впервые ознакомиться с новыми, так называемыми общевойсковыми инструкциями, сказал, что они помогут лучше подготовить украинские войска к наступлению или противостоять любому всплеску российских атак.

Он провел чуть менее двух часов в "Лагере Херсон" - части базы, названной в честь города, где украинские войска одержали ключевую победу над Россией в прошлом году. Более 600 украинских военнослужащих начали расширенную программу подготовки в лагере всего за день до приезда Милли.

Впервые с начала войны журналистам был предоставлен широкий доступ для наблюдения за различными этапами учений. Журналистам было разрешено следовать за Милли и наблюдать за его взаимодействием с украинскими и американскими военнослужащими и командирами, но не было разрешено сообщать о конкретных разговорах с украинскими военными или делать какие-либо фото- или видеосъемки.

США уже много лет проводят учения на полигоне Графенвер, в том числе для союзнических сил в Европе. Но ограниченные инструктажи для украинских войск начались в прошлом году, вскоре после российского вторжения. Тогда они были сосредоточены именно на различных системах вооружения, которые поставлялись США, таких как гаубицы.

ВИДЕО ДНЯ

В прошлом месяце Пентагон объявил, что расширит обучение с целью совершенствования навыков украинских военных. Пятинедельный курс научит их эффективно передвигаться и координировать свои ротные и батальонные подразделения в бою, используя комбинированную артиллерию, бронетехнику и сухопутные войска.

Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Вместо Монастырского МВД временно возглавит глава Нацполиции

МИД – Лаврову: Москве придется выполнять формулу мира, которую предложил Зеленский

фото, дополненоПадение вертолета в Броварах: стали известны имена погибших пилотов и пассажиров

фотоПограничники пресекли попытку прорыва россиян к Бахмуту

Путин внезапно заявил, что в блокаде Ленинграда участвовали представители "многих стран Европы"

Лавров ответил на мирный план Зеленского: Не может быть и речи

Все новости...
Последние новости
15:50
В Луцке суд оштрафовал психиатра, который обманул уклоняющегося от военной службы
15:43
В Европарламенте призвали Германию передать Украине танки Leopard 2
15:42
Россияне застрелили солдата, который сбежал с войны в Украине
15:41
Apple отложила выпуск очков дополненной реальности из-за технических проблем – СМИ
15:35
Трагедия в Броварах: ГСЧС сообщила о 14 погибших, среди которых - один ребенок
15:33
С начала войны США предоставили Украине больше гуманитарной помощи, чем другие страны вместе взятые
15:32
Вместо Монастырского МВД временно возглавит глава Нацполиции
15:17
фотоМинистр обороны Канады в Киеве объявила о передаче 200 бронемашин Senator
15:16
Оккупанты днем обстреляли Черниговщину: за 15 минут – более 10 взрывов
15:15
Россия готовит новую волну мобилизации, она коснется Москвы – разведка
Все новости...