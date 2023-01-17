Топ-генерал США посетил украинских военных, которые начали обучение в Германии

Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли посетил полигон в Германии, где начали обучение украинские военнослужащие.

Об этом пишет Associated Press, сообщает "Европейская правда".

"Это не обычная ротация. Это один из тех моментов, когда, если вы хотите что-то изменить к лучшему, это именно тот момент", - сказал Милли во время встречи с командирами в понедельник во второй половине дня.

Милли, который посетил полигон Графенвер для того, чтобы впервые ознакомиться с новыми, так называемыми общевойсковыми инструкциями, сказал, что они помогут лучше подготовить украинские войска к наступлению или противостоять любому всплеску российских атак.

Он провел чуть менее двух часов в "Лагере Херсон" - части базы, названной в честь города, где украинские войска одержали ключевую победу над Россией в прошлом году. Более 600 украинских военнослужащих начали расширенную программу подготовки в лагере всего за день до приезда Милли.

Впервые с начала войны журналистам был предоставлен широкий доступ для наблюдения за различными этапами учений. Журналистам было разрешено следовать за Милли и наблюдать за его взаимодействием с украинскими и американскими военнослужащими и командирами, но не было разрешено сообщать о конкретных разговорах с украинскими военными или делать какие-либо фото- или видеосъемки.

США уже много лет проводят учения на полигоне Графенвер, в том числе для союзнических сил в Европе. Но ограниченные инструктажи для украинских войск начались в прошлом году, вскоре после российского вторжения. Тогда они были сосредоточены именно на различных системах вооружения, которые поставлялись США, таких как гаубицы.

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В прошлом месяце Пентагон объявил, что расширит обучение с целью совершенствования навыков украинских военных. Пятинедельный курс научит их эффективно передвигаться и координировать свои ротные и батальонные подразделения в бою, используя комбинированную артиллерию, бронетехнику и сухопутные войска.