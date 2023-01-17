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Пробили "дно" пропаганди: Україна надістала ноту протесту в МЗС Білорусі

Альона Мазуренко Вівторок, 17 січня 2023, 14:49
Пробили дно пропаганди: Україна надістала ноту протесту в МЗС Білорусі
Ігор Кизим. Фото: TUT.BY

Українське посольство надіслало ноту протесту в МЗС Білорусі через пропагандистський сюжет на держтелеканалі Білорусі про нібито вербування посольством України найманців на війну проти Росії.

Джерело: посол України в Білорусі Ігор Кизим у Facebook

Пряма мова: "Зазвичай утримуюся від коментарів публікацій у державних ЗМІ Білорусі щодо України, оскільки антиукраїнське там "зашкалює", а витрачати час на боротьбу з "пропагандистськими вітряками" якось бракує часу, та й, відверто, шкода того часу.

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Але не можу втриматися і не прокоментувати чергове "дно" білоруської пропаганди, яке 16.01.2022 р. на першому каналі БТ звичайному білоруському глядачеві "подарувала" одна з найбільш упізнаваних після серпня 2020 року пропагандистів - Катерина Тихомирова у своїй "авторській" програмі "Катюшин розрахунок".

Не буду переказувати всю маячню цього "сюжету". Скажу відразу, посольство надіслало відповідну ноту протесту в МЗС РБ".

Деталі: У своєму пропагандистському "сюжеті" авторка стверджує, нібито посольство є "вербувальним центром" для відправки "найманців" в Україну.

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Для "підтвердження" цього в сюжеті з'являється якийсь грузин Георгій Заракішвілі, який нібито за допомогою посольства намагається потрапити в Україну, щоб "повоювати" там, і розповідає про це білоруським спецслужбам, які його затримали.

Кизим вважає, що слова грузина про його бажання воювати на боці України - "єдина правда в цьому сюжеті": "Все інше - брехня, маніпуляції та лицемірство".

Посол звернув увагу, що "авторка" чомусь не наважилася розповісти про сотні вбитих російськими окупантами дітей в Україні чи про нещодавню ракетну атаку, коли російська ракета влучила у житловий будинок у Дніпрі, де загинули 44 людини (серед них 5 дітей), 20 людей - ввежають безвісти зниклими. 

Подібну маячню Кизим називає "черговим сплеском антиукраїнської істерії і пошуком так званих "компрометуючих" матеріалів для провокацій" проти посольства України і його співробітників.

Посол також нагадав пропагандистці про російських мобілізованих, які наразі проходять підготовку на білоруських полігонах та вирушають воювати в Україну, щоб вбивати українців.

Теми: БілорусьУкраїнапропагандаМЗС
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