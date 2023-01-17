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Пробили "дно" пропаганды: Украина направила ноту протеста в МИД Беларуси

Алена МазуренкоВторник, 17 января 2023, 14:49
Пробили дно пропаганды: Украина направила ноту протеста в МИД Беларуси
Игорь Кизим. Фото: TUT.BY

Украинское посольство направило ноту протеста в МИД Беларуси из-за пропагандистского сюжета на гостелеканале Беларуси о якобы вербовке посольством Украины наемников на войну против России.

Источник: посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в Facebook

Прямая речь: "Обычно воздерживаюсь от комментариев публикаций в государственных СМИ Беларуси относительно Украины, поскольку антиукраинское там "зашкаливает", а тратить время на борьбу с "пропагандистскими ветряными мельницами" как-то не хватает времени, да и, откровенно, жаль этого времени.

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Но не могу удержаться и не прокомментировать очередное "дно" белорусской пропаганды, которое 16.01.2022 г. на первом канале БТ обычному белорусскому зрителю "подарила" одна из самых узнаваемых после августа 2020 года пропагандистов - Екатерина Тихомирова в своей "авторской" программе "Катюшин расчет".

Не буду пересказывать весь бред этого "сюжета". Скажу сразу, посольство направило соответствующую ноту протеста в МИД РБ".

Детали: В своем пропагандистском "сюжете" автор утверждает, якобы посольство является "вербовочным центром" для отправки "наемников" в Украину.

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Для "подтверждения" этого в сюжете появляется некий грузин Георгий Заракишвили, который якобы с помощью посольства пытается попасть в Украину, чтобы "повоевать" там, и рассказывает об этом белорусским спецслужбам, которые его задержали.

Кизим считает, что слова грузина о его желании воевать на стороне Украины - "единственная правда в этом сюжете": "Все остальное - ложь, манипуляции и лицемерие".

Посол обратил внимание, что "автор" почему-то не решилась рассказать о сотнях убитых российскими оккупантами детей в Украине или о недавней ракетной атаке, когда российская ракета попала в жилой дом в Днепре, где погибли 44 человека (среди них 5 детей), 20 человек - считаются без вести пропавшими. 

Подобный бред Кизим называет "очередным всплеском антиукраинской истерии и поиском так называемых "компрометирующих" материалов для провокаций" против посольства Украины и его сотрудников.

Посол также напомнил пропагандистке о российских мобилизованных, которые сейчас проходят подготовку на белорусских полигонах и отправляются воевать в Украину, чтобы убивать украинцев.

Темы: БеларусьУкраинапропагандаМИД
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