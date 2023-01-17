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Росія вдарила по комунальному підприємству та театру Херсона

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 17 січня 2023, 15:52
Наслідки обстрілу Херсона і ніч проти 17 січня, фото з Telegram Ткаченка

Російські військові в ніч проти 17 січня завдали ударів по театру ляльок та типографії Херсона, а зранку – по управлінню комунального підприємства.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram

Пряма мова Янушевича: "Близько 11:00 російські війська здійснили обстріл управління комунального підприємства. Снаряди пошкодили адмінбудівлі, машинний та актовий зали, кисневу станцію. На щастя, обійшлося без постраждалих". 

Деталі: Янушевич додав, що це вже другий удар підприємству – під час першого, що відбувся 15 січня, уламки снарядів пошкодили лише територію, але не зачепили будівлі. 

Крім того, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що вночі було влучання в Херсонський академічний обласний театр ляльок та міську типографію. 

 
 

Теми: Херсонобстрілвоєнні злочини
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