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Россия ударила по коммунальному предприятию и театру Херсона

Татьяна ЛозовенкоВторник, 17 января 2023, 14:52
Россия ударила по коммунальному предприятию и театру Херсона
Последствия обстрела Херсона и ночь на 17 января, фото из Telegram Ткаченко

Российская армия в ночь на 17 января нанесла удары по кукольному театру и типографии Херсона, а утром – по управлению коммунального предприятия.

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Около 11:00 российские войска совершили обстрел управления коммунального предприятия. 

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Снаряды повредили админздания, машинный и актовый залы, кислородную станцию. К счастью, обошлось без пострадавших". 

Детали: Янушевич добавил, что это уже второй удар по предприятию – во время первого, который был 15 января, обломки снарядов повредили только территорию, но не задели здания. 

Кроме того, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что ночью было попадание в Херсонский академический областной театр кукол и городскую типографию. 

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Темы: Херсонобстрелвоенные преступления
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