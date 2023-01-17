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Окупанти вдарили з С-300 по Куп'янську: зруйнували коледж

Станіслав ПогоріловВівторок, 17 січня 2023, 16:27
Фото Синєгубова у Telegram

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вдень окупанти з С-300 обстріляли Куп'янськ, поцілили у приміщення автотранспортного коледжа.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти знову обстріляли місто Куп'янськ. Сьогодні, близько 14:30 ворожа ракета С-300 влучила у Куп'янський автотранспортний фаховий коледж".

 

Деталі: За його словами, попередньо обійшлося без постраждалих і жертв, однак приміщення навчального закладу майже повністю було зруйновано.

 

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Теми: Харківська областьвійнаУкраїнаРосія
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