Оккупанты ударили из С-300 по Купянску: разрушили колледж

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что днем оккупанты из С-300 обстреляли Купянск, попали в помещение автотранспортного колледжа.

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты снова обстреляли город Купянск. Сегодня, около 14:30 вражеская ракета С-300 попала в Купянский автотранспортный профессиональный колледж".

Детали: По его словам, предварительно обошлось без пострадавших и жертв, однако помещение учебного заведения почти полностью было разрушено.