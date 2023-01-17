Оккупанты ударили из С-300 по Купянску: разрушили колледж
Вторник, 17 января 2023, 16:27
Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что днем оккупанты из С-300 обстреляли Купянск, попали в помещение автотранспортного колледжа.
Источник: Синегубов в Telegram
Прямая речь Синегубова: "Оккупанты снова обстреляли город Купянск. Сегодня, около 14:30 вражеская ракета С-300 попала в Купянский автотранспортный профессиональный колледж".
Детали: По его словам, предварительно обошлось без пострадавших и жертв, однако помещение учебного заведения почти полностью было разрушено.
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