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Зеленський і Штайнмаєр обговорили оборонну підтримку і формулу миру

"Європейська правда"Вівторок, 17 січня 2023, 16:55
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський обговорив з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром потребу наростити оборонну підтримку України і дипломатичний процес для реалізації української формули миру. 

Про зустріч у форматі відеоконференції глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

"Обговорили ситуацію на фронті, необхідність нарощування оборонної підтримки України, дипломатичний процес реалізації української формули миру", - зазначив президент.

 

Фото: офіційний Telegram-канал Володимира Зеленського

Зеленський підкреслив, що Україна цінує ухвалені вже на початку цього року важливі оборонні рішення керівництва Німеччини, а також вагому підтримку в гуманітарній, фінансовій та оборонній сферах із самого початку повномасштабного вторгнення Росії.

Він подякував Німеччині за всебічну допомогу, зокрема, для зміцнення армії,  фінансової стабільності та за прихисток українців у важкий період.

Нагадаємо, у вівторок канцлер Німеччини Олаф Шольц офіційно підтвердив призначення нового міністра оборони. Ним стане глава МВС землі Нижня Саксонія Борис Пісторіус.

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Деталі читайте у статті: Міністр з питань танків: як зміна у Міноборони Німеччини вплине на підтримку України.

Теми: ЗеленськийНімеччинаУкраїнавійна
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