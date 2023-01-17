Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский и Штайнмайер обсудили оборонную поддержку и формулу мира

"Европейская правда"Вторник, 17 января 2023, 16:55
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером потребность нарастить оборонную поддержку Украины и дипломатический процесс для реализации украинской формулы мира.

О встрече в формате видеоконференции глава государства сообщил в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

"Обсудили ситуацию на фронте, необходимость наращивания оборонной поддержки Украины, дипломатический процесс реализации украинской формулы мира", - отметил президент.

 

Зеленский подчеркнул, что Украина ценит принятые уже в начале этого года важные оборонные решения руководства Германии, а также весомую поддержку в гуманитарной, финансовой и оборонной сферах с самого начала полномасштабного вторжения России.

Он поблагодарил Германию за всестороннюю помощь, в частности, для укрепления армии, финансовой стабильности и за приют украинцев в трудный период.

Напомним, во вторник канцлер Германии Олаф Шольц официально подтвердил назначение нового министра обороны. Им станет глава МВД земли Нижняя Саксония Борис Писториус.

Детали читайте в статье: Министр по вопросам танков: как изменение в Минобороны Германии повлияет на поддержку Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийГерманияУкраинавойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоУдар по Днепру: в российских городах начали появляться стихийные мемориалы

Вместо Монастырского МВД временно возглавит глава Нацполиции

МИД – Лаврову: Москве придется выполнять формулу мира, которую предложил Зеленский

фото, дополненоПадение вертолета в Броварах: стали известны имена погибших пилотов и пассажиров

фотоПограничники пресекли попытку прорыва россиян к Бахмуту

Путин внезапно заявил, что в блокаде Ленинграда участвовали представители "многих стран Европы"

Все новости...
Зеленский
Сергей Рахманин: После победы нас ждет перестройка политического рельефа. Существующие партии либо обновятся, либо исчезнут
Видим, что готовит Россия, и пытаемся уменьшить ее потенциал – Зеленский
Зеленский анонсировал активную дипломатию, которая несет "оборонные плоды"
Последние новости
17:15
Кабмин создал рабочую группу для расследования авиакатастрофы в Броварах
17:10
И.о. главы МВД Клименко о катастрофе в Броварах: Будем работать день и ночь, чтобы найти ответ
16:57
В Европарламенте призвали расследовать обвинения против комиссара Вархеи, тормозившего путь Украины в ЕС
16:56
Ежедневный доход Twitter упал на 40%, 500 крупнейших рекламодателей ушли – СМИ
16:43
Сколько стоит Monobank, какие планы на Польшу и как клиенты привыкают к "соседям-пид**асам" - интервью с Гороховским
16:40
фотоУдар по Днепру: в российских городах начали появляться стихийные мемориалы
16:35
"Нафтогаз" заранее начинает подготовку к зиме 2023-2024 гг.
16:32
Ожоги, сотрясения и травмы: в каком состоянии пострадавшие в результате авиакатастрофы в Броварах
16:28
Экономика Британии потеряла 330 тысяч работников из-за Brexit – исследование
16:26
фотоМинобороны Словакии возмущено действиями мэра, фотографировавшегося с флагом РФ
Все новости...