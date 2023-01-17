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Зеленский и Штайнмайер обсудили оборонную поддержку и формулу мира

"Европейская правда"Вторник, 17 января 2023, 15:55
Зеленский и Штайнмайер обсудили оборонную поддержку и формулу мира
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером потребность нарастить оборонную поддержку Украины и дипломатический процесс для реализации украинской формулы мира.

О встрече в формате видеоконференции глава государства сообщил в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

"Обсудили ситуацию на фронте, необходимость наращивания оборонной поддержки Украины, дипломатический процесс реализации украинской формулы мира", - отметил президент.

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Зеленский подчеркнул, что Украина ценит принятые уже в начале этого года важные оборонные решения руководства Германии, а также весомую поддержку в гуманитарной, финансовой и оборонной сферах с самого начала полномасштабного вторжения России.

Он поблагодарил Германию за всестороннюю помощь, в частности, для укрепления армии, финансовой стабильности и за приют украинцев в трудный период.

Напомним, во вторник канцлер Германии Олаф Шольц официально подтвердил назначение нового министра обороны. Им станет глава МВД земли Нижняя Саксония Борис Писториус.

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Детали читайте в статье: Министр по вопросам танков: как изменение в Минобороны Германии повлияет на поддержку Украины.

Темы: ЗеленскийГерманияУкраинавойна
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