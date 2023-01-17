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Співробітник СБУ потрапив у ДТП: загинула жінка

Валентина РоманенкоВівторок, 17 січня 2023, 17:01
ілюстративне фото з відкритих джерел

Співробітник Служби безпеки України потрапив у ДТП на Закарпатті, в результаті якого загинула жінка та постраждав чоловік.

Джерело: пресслужба Управління СБУ в Закарпатській області, ДБР у коментарі УП

Деталі: Повідомляється, що 17 січня автомобіль, за кермом якого перебував військовослужбовець вищевказаного управління СБУ, потрапив у ДТП.

В результаті події одна жінка загинула, а іншого потерпілого у важкому стані доправлено до лікарні.

Трагедія сталася зранку, коли співробітник Служби прямував на роботу. Встановлено, що він перебував у тверезому стані, повідомляють в СБУ.

Наразі представники Національної поліції та ДБР вивчають усі обставини події.

Зі свого боку СБУ розпочала службове розслідування: співробітника відсторонять від виконання своїх обов’язків.

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Дослівно: "Управління СБУ також висловлює свої співчуття рідним загиблої. Їм, як і іншому потерпілому, що перебуває в лікарні, буде надано всю необхідну допомогу".

Оновлено: Як уточнили УП в ДБР, близько 7 ранку 17 січня у селі Оноківці  автомобіль, за кермом якого перебував  працівник СБУ, наїхав на подружжя пішоходів . Від отриманих травм жінка загинула на місці події, чоловік потрапив до лікарні.

Розпочато кримінальне провадження, буде призначено низку експертиз, які допоможуть встановити усі обставини трагедії, зазначили в Бюро.

Вирішується також питання про затримання водія та оголошення йому про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху.

Теми: СБУДТПЗакарпаття
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