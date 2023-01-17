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Сотрудник СБУ попал в ДТП: погибла женщина

Валентина РоманенкоВторник, 17 января 2023, 17:01
иллюстративное фото из открытых источников

Сотрудник Службы безопасности Украины попал в ДТП на Закарпатье, в результате которого погибла женщина и пострадал мужчина.

Источник: пресс-служба Управления СБУ в Закарпатской области, ГБР в комментарии УП

Детали: Сообщается, что 17 января автомобиль, за рулем которого находился военнослужащий вышеуказанного управления СБУ, попал в ДТП.

В результате происшествия одна женщина погибла, а другой пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Трагедия произошла утром, когда сотрудник Службы направлялся на работу. Установлено, что он находился в трезвом состоянии, сообщают в СБУ.

Сейчас представители Национальной полиции и ГБР изучают все обстоятельства происшествия.

Со своей стороны СБУ начала служебное расследование: сотрудника отстранят от выполнения своих обязанностей.

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Дословно: "Управление СБУ также выражает свои соболезнования родным погибшей. Им, как и другому пострадавшему, находящемуся в больнице, будет оказана вся необходимая помощь".

Обновлено: Как уточнили УП в ГБР, около 7 утра 17 января в селе Оноковцы автомобиль, за рулем которого находился работник СБУ, наехал на супругов-пешеходов. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия, мужчина попал в больницу.

Начато уголовное производство, будет назначен ряд экспертиз, которые помогут установить все обстоятельства трагедии, отметили в Бюро.

Решается также вопрос о задержании водителя и объявления ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения.

Темы: СБУДТПЗакарпатье
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