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Шмигаль стурбований затягуванням конкурсу на директора НАБУ, який є критерієм для руху до ЄС

"Європейська правда"Вівторок, 17 січня 2023, 17:35

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль стурбований можливістю затягування конкурсу з обрання директора Національного антикорупційного бюро, що є одним ключових кроків на шляху України до ЄС.

Про це він сказав на засіданні уряду, пише "Європейська правда".

"Вже пройдено п’ять етапів із дев’яти. Зараз уряд стурбований можливістю затягування цього процесу. Кандидатам залишилося виконати практичне завдання, пройти оцінку особистісних компетенцій і відповідну співбесіду з Конкурсною комісією. Впевнений, що двох тижнів цілком достатньо, аби завершити ці процедури й до 31 січня подати перелік із трьох відібраних кандидатів на посаду директора НАБУ", - сказав Шмигаль.

За його словами, для України важливо вчасно та у повному обсязі виконати свою "домашню роботу", перша оцінка якої відбудеться вже у лютому цього року в ході Саміту Україна-ЄС.

"Зокрема, завершити конкурс на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро", - додав глава уряду.

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ 16 січня повідомила, що допустила до наступного етапу 22 кандидатів.

Комісія наголосила, що наступний етап – практичне завдання буде відбуватися в один день одночасно для всіх кандидатів.

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Теми: НАБУШмигаль
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