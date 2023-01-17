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Шмыгаль обеспокоен затягиванием конкурса на директора НАБУ, который является критерием для движения в ЕС

"Европейская правда"Вторник, 17 января 2023, 17:35

Премьер-министр Денис Шмыгаль обеспокоен возможностью затягивания конкурса по избранию директора Национального антикоррупционного бюро, что является одним ключевых шагов на пути Украины в ЕС.

Об этом он сказал на заседании правительства, пишет "Европейская правда".

"Уже пройдено пять этапов из девяти. Сейчас правительство обеспокоено возможностью затягивания этого процесса. Кандидатам осталось выполнить практическое задание, пройти оценку личностных компетенций и соответствующее собеседование с Конкурсной комиссией. Уверен, что двух недель вполне достаточно, чтобы завершить эти процедуры и до 31 января подать перечень из трех отобранных кандидатов на должность директора НАБУ", - сказал Шмыгаль.

По его словам, для Украины важно вовремя и в полном объеме выполнить свою "домашнюю работу", первая оценка которой состоится уже в феврале этого года в ходе Саммита Украина-ЕС.

"В частности, завершить конкурс на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро", - добавил глава правительства.

Комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ 16 января сообщила, что допустила к следующему этапу 22 кандидатов.

Комиссия подчеркнула, что следующий этап - практическое задание будет происходить в один день одновременно для всех кандидатов.

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Темы: НАБУШмыгаль
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