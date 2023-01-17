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Послання "русскому воєнному кораблю" назвали фразою 2022 року в Литві

"Європейська правда"Вівторок, 17 січня 2023, 16:48

Фразою 2022 року в Литві визнали звернення українських захисників острова Зміїний, в якому вони вказали напрямок російському військовому кораблю на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Нечисленні, але надзвичайно сильні, емоційні та важливі слова прикордонників надихнули і український народ, і весь вільний світ усіх, від сивочолих бабусь до військових і світових лідерів", – прокоментував посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас.

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Він додав, що в дипломатії зазвичай обирають більш помірковані фрази, але в деяких виняткових випадках потрібні такі сильні, ефектні слова.

Державна прикордонна служба України своєю чергою висловила вдячність партнерам та друзям з Литви за підтримку.

Авторство фрази про "русскій воєнний корабль" деякі ЗМІ помилково приписували морському піхотинцю Роману Грибову. Державна прикордонна служба від початку зазначала, що окупантам відповів їхній підлеглий.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, що американські дипломати у Києві провели новорічну ніч в укритті посольства через повітряні тривоги, та розповіли, що за цей час також обрали фразою року послання для російського корабля.

Теми: ЛитваУкраїнавійна
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