Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Послание "русскому военному кораблю" назвали фразой 2022 года в Литве

"Европейская правда"Вторник, 17 января 2023, 17:48

Фразой 2022 года в Литве признали обращение украинских защитников острова Змеиный, в котором они указали направление российскому военному кораблю в начале полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Немногочисленные, но очень сильные, эмоциональные и важные слова пограничников вдохновили и украинский народ, и весь свободный мир всех, от седовласых бабушек до военных и мировых лидеров", - прокомментировал посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас.

Он добавил, что в дипломатии обычно выбирают более умеренные фразы, но в некоторых исключительных случаях нужны такие сильные, эффектные слова.

Государственная пограничная служба Украины в свою очередь выразила благодарность партнерам и друзьям из Литвы за поддержку.

Авторство фразы о "русском военном корабле" некоторые СМИ ошибочно приписывали морскому пехотинцу Роману Грибову. Государственная пограничная служба изначально отмечала, что оккупантам ответил их подчиненный.

Напомним, что американские дипломаты в Киеве провели новогоднюю ночь в укрытии посольства из-за воздушных тревог, и рассказали, что за это время также выбрали фразой года послание для российского корабля.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ЛитваУкраинавойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Вучич: Крым и Донбасс - это Украина, мы не можем поддержать вторжение РФ

фотоУдар по Днепру: в российских городах начали появляться стихийные мемориалы

Вместо Монастырского МВД временно возглавит глава Нацполиции

МИД – Лаврову: Москве придется выполнять формулу мира, которую предложил Зеленский

фото, дополненоПадение вертолета в Броварах: стали известны имена погибших пилотов и пассажиров

фотоПограничники пресекли попытку прорыва россиян к Бахмуту

Все новости...
Литва
Слова пограничников "Русский военный корабль, иди нах*й" признали фразой 2022 года в Литве
В Литве произошел взрыв на газопроводе, продолжается пожар
Зеленский надеется, что саммит НАТО в Литве станет судьбоносным
Последние новости
18:06
В Броварах объявили трехдневный траур по погибшим в авиакатастрофе
18:02
Авиакатастрофа в Броварах: для пациентов ожогового центра в Киеве нужна кровь
17:44
Украина стремится добавить сталь к соглашению по экспорту зерна – Свириденко
17:31
Столтенберг: Украине нужно "существенно больше" оружия, в войне наступил переломный момент
17:25
В Госспецсвязи рассказали, в каких областях самая худшая ситуация со связью
17:20
Вучич: Крым и Донбасс - это Украина, мы не можем поддержать вторжение РФ
17:15
Кабмин создал рабочую группу для расследования авиакатастрофы в Броварах
17:10
И.о. главы МВД о катастрофе в Броварах: Будем работать день и ночь, чтобы найти ответ
16:57
В Европарламенте призвали расследовать обвинения против комиссара Вархеи, тормозившего путь Украины в ЕС
16:56
Ежедневный доход Twitter упал на 40%, 500 крупнейших рекламодателей ушли – СМИ
Все новости...