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Послание "русскому военному кораблю" назвали фразой 2022 года в Литве

"Европейская правда"Вторник, 17 января 2023, 16:48

Фразой 2022 года в Литве признали обращение украинских защитников острова Змеиный, в котором они указали направление российскому военному кораблю в начале полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Немногочисленные, но очень сильные, эмоциональные и важные слова пограничников вдохновили и украинский народ, и весь свободный мир всех, от седовласых бабушек до военных и мировых лидеров", - прокомментировал посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас.

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Он добавил, что в дипломатии обычно выбирают более умеренные фразы, но в некоторых исключительных случаях нужны такие сильные, эффектные слова.

Государственная пограничная служба Украины в свою очередь выразила благодарность партнерам и друзьям из Литвы за поддержку.

Авторство фразы о "русском военном корабле" некоторые СМИ ошибочно приписывали морскому пехотинцу Роману Грибову. Государственная пограничная служба изначально отмечала, что оккупантам ответил их подчиненный.

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Напомним, что американские дипломаты в Киеве провели новогоднюю ночь в укрытии посольства из-за воздушных тревог, и рассказали, что за это время также выбрали фразой года послание для российского корабля.

Темы: ЛитваУкраинавойна
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