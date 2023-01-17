На Київщині під кригу провалилися четверо дітей, двох врятували

У Київській області на річці Рось під кригу провалилось 4 дітей: двох врятовано, 1 дитина загинула, пошуки четвертої тривають.

Джерело: ДСНС України

Деталі: 17 січня о 15:55 до Служби порятунку Білоцерківського району надійшло повідомлення, що на р. Рось на льоду провалилися 4 дітей.

За попередніми даними, поблизу річки проходив чоловік, побачивши, що діти тонуть, кинувся на допомогу. За два пірнання у крижану воду він зміг врятувати двох дівчат 2008 р.н. та 2010 р.н.

Третю дівчинку дістали рятувальники, але, на жаль, дитина померла в лікарні.

Пошуки четвертої дитини тривають.

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Дослівно ДСНС: "Шановні батьки, дбайте про безпеку власних дітей! Пам’ятайте головне правило – замерзлі водойми не для ігор! Закликаємо ні в якому разі не виходити на лід, адже наразі у зв’язку з перепадами температури крига значно ослабла, що в свою чергу несе додаткову небезпеку і підвищує ймовірність виникнення нещасних випадків".