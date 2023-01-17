Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Киевщине под лед провалились четверо детей, двоих спасли

Елена РощинаВторник, 17 января 2023, 17:01

В Киевской области на реке Рось под лед провалилось 4 детей: двое спасены, 1 ребенок погиб, поиски четвертого продолжаются.

Источник: ГСЧС Украины

Детали: 17 января в 15:55 в Службу спасения Белоцерковского района поступило сообщение, что на р. Рось на льду провалились 4 детей.

Реклама:

По предварительным данным, вблизи реки проходил мужчина, увидев, что дети тонут, бросился на помощь. За два ныряния в ледяную воду он смог спасти двух девочек 2008 г.р. и 2010 г.р.

Третью девочку достали спасатели, но, к сожалению, ребенок умер в больнице.

Поиски четвертого ребенка продолжаются.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно ГСЧС: "Уважаемые родители, заботьтесь о безопасности собственных детей! Помните главное правило – замерзшие водоемы не для игр! 

Призываем ни в коем случае не выходить на лед, ведь сейчас в связи с перепадами температуры лед существенно ослаб, что в свою очередь несет дополнительную опасность и повышает вероятность возникновения несчастных случаев".

Темы: Киевская областьдетиГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Киевская область
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
В Киеве и области работала ПВО
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
Последние новости
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
Все новости...
Реклама: