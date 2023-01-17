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На Киевщине под лед провалились четверо детей, двоих спасли

Елена РощинаВторник, 17 января 2023, 18:01

В Киевской области на реке Рось под лед провалилось 4 детей: двое спасены, 1 ребенок погиб, поиски четвертого продолжаются.

Источник: ГСЧС Украины

Детали: 17 января в 15:55 в Службу спасения Белоцерковского района поступило сообщение, что на р. Рось на льду провалились 4 детей.

По предварительным данным, вблизи реки проходил мужчина, увидев, что дети тонут, бросился на помощь. За два ныряния в ледяную воду он смог спасти двух девочек 2008 г.р. и 2010 г.р.

Третью девочку достали спасатели, но, к сожалению, ребенок умер в больнице.

Поиски четвертого ребенка продолжаются.

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Дословно ГСЧС: "Уважаемые родители, заботьтесь о безопасности собственных детей! Помните главное правило – замерзшие водоемы не для игр! 

Призываем ни в коем случае не выходить на лед, ведь сейчас в связи с перепадами температуры лед существенно ослаб, что в свою очередь несет дополнительную опасность и повышает вероятность возникновения несчастных случаев".

Темы: Киевская областьдетиГСЧС
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