Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Санкції ЄС зупинять економіку Росії на десятиліття – президентка Єврокомісії

"Європейська правда"Вівторок, 17 січня 2023, 17:21

Санкції Європейського Союзу, які були запроваджені щодо Росії після вторгнення в Україну, на десятиліття відправлять її економіку у рецесію.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише "Європейська правда".

"Сьогодні європейські країни надають Україні все більше і більше критично важливого озброєння. Ми приймаємо близько чотирьох мільйонів українців в наших містах, в наших будинках і в наших школах. І ми запровадили найсильніші санкції за всю історію, які залишають російську економіку перед обличчям десятиліття регресу, а її промисловість позбавлена будь-яких сучасних і критично важливих технологій", - сказала фон дер Ляєн.

Реклама:

Вона наголосила, що злочини Росії не залишаться безкарними, а західна підтримка України не припиниться - від допомоги у відновленні електро-, тепло- і водопостачання до підготовки до довгострокових зусиль з реконструкції.

"І щоб підтвердити цю підтримку, ми оголосили вчора, що Комісія надає 3 мільярди євро фінансової допомоги. Це перший транш з нашого пакета підтримки у розмірі 18 мільярдів євро на 2023 рік. Це зміцнить фінансову стабільність України, допоможе виплачувати зарплати та пенсії, забезпечувати роботу лікарень, шкіл та житлово-комунальних служб. Ми будемо з вами - стільки, скільки буде потрібно", - сказала президентка Єврокомісії.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз навряд чи встигне узгодити деталі десятого пакета санкцій проти Росії та Білорусі до саміту Україна-ЄС, що запланований на 3 лютого.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 2 лютого делегація Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн прибуде до Києва, а наступного дня відбудеться саміт Україна-ЄС.

Україна отримала перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро - із загалом 18 млрд євро.

Детально про умови безпрецедентної макрофінансової допомоги, яку надає Євросоюз, читайте у статті "Порятунок в обмін на реформи: за яких умов Київ отримає гроші у 2023 році".

Теми: санкціїЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
санкції
США заморозили активи перших індійських алмазних компаній за співпрацю з російською "Алросою"
Криптогігант Binance розглядає можливість повного виходу з Росії
2/3 іноземних деталей в російських дронах зроблені в Китаї – група Єрмака-Макфола
Останні новини
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
Усі новини...
Реклама: