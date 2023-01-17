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Санкції ЄС зупинять економіку Росії на десятиліття – президентка Єврокомісії

"Європейська правда"Вівторок, 17 січня 2023, 18:21

Санкції Європейського Союзу, які були запроваджені щодо Росії після вторгнення в Україну, на десятиліття відправлять її економіку у рецесію.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише "Європейська правда".

"Сьогодні європейські країни надають Україні все більше і більше критично важливого озброєння. Ми приймаємо близько чотирьох мільйонів українців в наших містах, в наших будинках і в наших школах. І ми запровадили найсильніші санкції за всю історію, які залишають російську економіку перед обличчям десятиліття регресу, а її промисловість позбавлена будь-яких сучасних і критично важливих технологій", - сказала фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що злочини Росії не залишаться безкарними, а західна підтримка України не припиниться - від допомоги у відновленні електро-, тепло- і водопостачання до підготовки до довгострокових зусиль з реконструкції.

"І щоб підтвердити цю підтримку, ми оголосили вчора, що Комісія надає 3 мільярди євро фінансової допомоги. Це перший транш з нашого пакета підтримки у розмірі 18 мільярдів євро на 2023 рік. Це зміцнить фінансову стабільність України, допоможе виплачувати зарплати та пенсії, забезпечувати роботу лікарень, шкіл та житлово-комунальних служб. Ми будемо з вами - стільки, скільки буде потрібно", - сказала президентка Єврокомісії.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз навряд чи встигне узгодити деталі десятого пакета санкцій проти Росії та Білорусі до саміту Україна-ЄС, що запланований на 3 лютого.

Нагадаємо, 2 лютого делегація Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн прибуде до Києва, а наступного дня відбудеться саміт Україна-ЄС.

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Україна отримала перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро - із загалом 18 млрд євро.

Детально про умови безпрецедентної макрофінансової допомоги, яку надає Євросоюз, читайте у статті "Порятунок в обмін на реформи: за яких умов Київ отримає гроші у 2023 році".

Теми: санкціїЄС
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