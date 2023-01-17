Санкции ЕС остановят экономику России на десятилетия - президент Еврокомиссии

Санкции Европейского Союза, которые были введены в отношении России после вторжения в Украину, на десятилетия отправят ее экономику в рецессию.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет "Европейская правда".

"Сегодня европейские страны предоставляют Украине все больше и больше критически важного вооружения. Мы принимаем около четырех миллионов украинцев в наших городах, в наших домах и в наших школах. И мы ввели самые сильные санкции за всю историю, которые оставляют российскую экономику перед лицом десятилетия регресса, а ее промышленность лишена любых современных и критически важных технологий", - сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что преступления России не останутся безнаказанными, а западная поддержка Украины не прекратится - от помощи в восстановлении электро-, тепло- и водоснабжения до подготовки к долгосрочным усилиям по реконструкции.

"И чтобы подтвердить эту поддержку, мы объявили вчера, что Комиссия предоставляет 3 миллиарда евро финансовой помощи. Это первый транш из нашего пакета поддержки в размере 18 миллиардов евро на 2023 год. Это укрепит финансовую стабильность Украины, поможет выплачивать зарплаты и пенсии, обеспечивать работу больниц, школ и жилищно-коммунальных служб. Мы будем с вами - столько, сколько потребуется", - сказала президент Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз вряд ли успеет согласовать детали десятого пакета санкций против России и Беларуси до саммита Украина-ЕС, который запланирован на 3 февраля.

Напомним, 2 февраля делегация Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен прибудет в Киев, а на следующий день состоится саммит Украина-ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, Украина получила первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3 млрд евро - из всего 18 млрд евро.

Подробно об условиях беспрецедентной макрофинансовой помощи, которую предоставляет Евросоюз, читайте в статье "Спасение в обмен на реформы: при каких условиях Киев получит деньги в 2023 году".