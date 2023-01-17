Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін дав добро на вихід Росії з договорів Ради Європи

"Європейська правда"Вівторок, 17 січня 2023, 18:44
Володимир Путін, фото AFP via Getty Images

Російський президент Владімір Путін у вівторок скерував до Державної думи проєкт закону про припинення дії щодо РФ міжнародних договорів Ради Європи.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в проєкті документа, скерованого на ім’я спікера російської Держдуми В’ячеслава Володіна.

Законопроєкт передбачає, що міжнародні договори, укладені Росією та Радою Європи, вважатимуться такими, що втратили чинність після 16 березня 2022 року. Серед них – Конвенція про захист прав людини та основних свобод, Європейська конвенція про припинення тероризму, Європейська хартія місцевого самоврядування, Європейська соціальна хартія тощо.

Раніше повідомлялось, що російський уряд запропонував Путіну денонсувати дії міжнародних договорів Ради Європи наприкінці грудня.

Нагадаємо, у березні 2022 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про вигнання РФ з організації, а також закликала надати Україні засоби захисту повітряного простору. Перед цим Росія, зрозумівши, що не уникне виключення, подала до Страсбурга заяву про самостійний вихід.

Європейський суд з прав людини ухвалив призупинити розгляд усіх скарг проти Російської Федерації, але пізніше їх відновив. Сама ж РФ у червні вирішила не виконувати рішення ЄСПЛ, винесені після 15 березня 2022 року.

Генсек Ради Європи заявила, що Росія згідно з міжнародним правом все одно зобов’язана виконувати рішення ЄСПЛ, ухвалені проти неї. 

ВІДЕО ДНЯ

Про наслідки вигнання Росії з Ради Європи "ЄвроПравда" детально розповідала у статті: РФ витирають з карти Європи: що змінить для України історичне рішення ПАРЄ.

Теми: ПутінРосіяЄвропаміжнародні відносини
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Вучич: Крим і Донбас – це Україна, ми не можемо підтримати вторгнення РФ

фотоУдар по Дніпру: у російських містах почали з'являтися стихійні меморіали

Замість Монастирського МВС тимчасово очолить голова Нацполіції

МЗС – Лаврову: Москві доведеться виконувати формулу миру, яку запропонував Зеленський

фото, доповнено Падіння гелікоптера у Броварах: стали відомі імена загиблих пілотів і пасажирів

фотоПрикордонники зупинили спробу прориву росіян до Бахмута

Усі новини...
Путін
МЗС про заяви Австрії: заклики до діалогу з РФ посилюють почуття безкарності Кремля
Путін наказав збільшити армію РФ і посилити кордон із Фінляндією
ISW пояснив, чому російські провоєнні діячі стримано відреагували на нове призначення Герасимова
Останні новини
19:05
Оголошений короткий список номінантів на Шевченківську премію 2023
18:58
Зеленський оцінив ситуацію на фронті: Все уповільнилось. Росія готує реванш, але в них не вийде
18:53
Джонсон розповів, як переконав лідерів Франції та Німеччини, що Путін програє війну
18:46
Зеленський про трагедію у Броварах: Кожна смерть – це результат війни
18:43
Родичі зниклих безвісти українців можуть звертатися по допомогу до омбудсмена – Координаційний штаб
18:38
Місії МАГАТЕ починають постійну роботу на Чорнобильській і Рівненській АЕС
18:34
Захисники збили гелікоптер окупантів Ка-52 та експериментальний безпілотник – Генштаб
18:30
Відважний хлопець з Бахмута, чудовий батько: спогади про загиблих на гелікоптері у Броварах
18:26
ЄСПЛ підтвердив публічні слухання щодо рішення у справі про окупацію Донбасу
18:19
Шольц пообіцяв Україні постійну підтримку Німеччини, але не відповів щодо танків
Усі новини...