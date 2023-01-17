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Путін дав добро на вихід Росії з договорів Ради Європи

"Європейська правда"Вівторок, 17 січня 2023, 17:44
Путін дав добро на вихід Росії з договорів Ради Європи
Володимир Путін, фото AFP via Getty Images

Російський президент Владімір Путін у вівторок скерував до Державної думи проєкт закону про припинення дії щодо РФ міжнародних договорів Ради Європи.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в проєкті документа, скерованого на ім’я спікера російської Держдуми В’ячеслава Володіна.

Законопроєкт передбачає, що міжнародні договори, укладені Росією та Радою Європи, вважатимуться такими, що втратили чинність після 16 березня 2022 року. Серед них – Конвенція про захист прав людини та основних свобод, Європейська конвенція про припинення тероризму, Європейська хартія місцевого самоврядування, Європейська соціальна хартія тощо.

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Раніше повідомлялось, що російський уряд запропонував Путіну денонсувати дії міжнародних договорів Ради Європи наприкінці грудня.

Нагадаємо, у березні 2022 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про вигнання РФ з організації, а також закликала надати Україні засоби захисту повітряного простору. Перед цим Росія, зрозумівши, що не уникне виключення, подала до Страсбурга заяву про самостійний вихід.

Європейський суд з прав людини ухвалив призупинити розгляд усіх скарг проти Російської Федерації, але пізніше їх відновив. Сама ж РФ у червні вирішила не виконувати рішення ЄСПЛ, винесені після 15 березня 2022 року.

ВІДЕО ДНЯ

Генсек Ради Європи заявила, що Росія згідно з міжнародним правом все одно зобов’язана виконувати рішення ЄСПЛ, ухвалені проти неї. 

Про наслідки вигнання Росії з Ради Європи "ЄвроПравда" детально розповідала у статті: РФ витирають з карти Європи: що змінить для України історичне рішення ПАРЄ.

Теми: ПутінРосіяЄвропаміжнародні відносини
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