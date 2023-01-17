Путин дал добро на выход России из договоров Совета Европы

Российский президент Владимир Путин во вторник направил в Государственную думу проект закона о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в проекте документа, направленного на имя спикера российской Госдумы Вячеслава Володина.

Законопроект предусматривает, что международные договоры, заключенные Россией и Советом Европы, будут считаться утратившими силу после 16 марта 2022 года. Среди них - Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о прекращении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия и тому подобное.

Ранее сообщалось, что российское правительство предложило Путину денонсировать действия международных договоров Совета Европы в конце декабря.

Напомним, в марте 2022 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение об изгнании РФ, а также призвала предоставить Украине средства защиты воздушного пространства. Перед этим Россия, поняв, что не избежит исключения, подала в Страсбург заявление о самостоятельном выходе.

Европейский суд по правам человека постановил приостановить рассмотрение всех жалоб против Российской Федерации, но позже их возобновил. Сама же РФ в июне решила не выполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года.

Генсек Совета Европы заявила, что Россия согласно международному праву все равно обязана выполнять решения ЕСПЧ, принятые против нее.

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О последствиях изгнания России из Совета Европы "ЕвроПравда" подробно рассказывала в статье: РФ стирают с карты Европы: что изменит для Украины историческое решение ПАСЕ.