Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленська в Давосі представила формулу миру і передала листи Сі та іншим лідерам

Олександр ШумілінВівторок, 17 січня 2023, 19:05
Фото: ОП

Перша леді Олена Зеленська виступила на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, де представила українську формулу миру.

Джерело: повідомлення Володимира Зеленського, Reuters

Пряма мова Зеленського: "Всесвітній економічний форум у Давосі. Правда про повномасштабну війну проти нашої країни продовжує звучати… Дякую Олені, що презентувала українську формулу миру".

Деталі: Зеленська під час виступу повідомила, що передасть делегації Китаю, а саме віце-прем'єр-міністру Китаю Лю Хе, листа з пропозиціями президента Зеленського щодо припинення війни. Цей лист вона попросила передати президенту Сі Цзіньпіну.

Перша леді повідомила, що також має листи для президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Швейцарії Алена Берсе.

Читайте також: Зеленський представив G20 "українську формулу миру": 10 пропозицій

Передісторія: 11 жовтня Зеленський у своєму виступі на терміновій зустрічі "Групи семи" запропонував "формулу миру" - заходи, які, на його думку, позбавлять президента РФ Володимира Путіна шансів досягти цілей в Україні.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Олена ЗеленськаЗеленськийперша ледісвіт
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський оцінив ситуацію на фронті: Все уповільнилось. Росія готує реванш, але в них не вийде

Вучич: Крим і Донбас – це Україна, ми не можемо підтримати вторгнення РФ

фотоУдар по Дніпру: у російських містах почали з'являтися стихійні меморіали

Замість Монастирського МВС тимчасово очолить голова Нацполіції

МЗС – Лаврову: Москві доведеться виконувати формулу миру, яку запропонував Зеленський

фото, доповнено Падіння гелікоптера у Броварах: стали відомі імена загиблих пілотів і пасажирів

Усі новини...
Олена Зеленська
Олена Зеленська зустрілася з королем Чарльзом ІІІ та королевою-консортом
Зеленська: Українці готові терпіти випробування заради перемоги і майбутнього в ЄС
Олена Зеленська у Нью-Йорку зустрілася з першими леді Польщі й Литви
Останні новини
19:24
США готують один із найбільших пакетів військової допомоги Україні: без танків – CNN
19:13
Позбавлення Росії статусу країни-члена МАГАТЕ не залежить від моєї волі – Гроссі
19:12
Росія вже обрала собі місце серед терористів – Зеленський
19:12
ЗСУ уразили пункт управління, район скупчення окупантів та поцілили станцію РЕБ – Генштаб
19:11
Гелікоптер ДСНС з керівництвом МВС на борту впав у Броварах біля дитячого садка. Що відомо
19:05
Оголосили короткий список номінантів на Шевченківську премію 2023
18:58
Зеленський оцінив ситуацію на фронті: Все уповільнилось. Росія готує реванш, але в них не вийде
18:53
Джонсон розповів, як переконав лідерів Франції та Німеччини, що Путін програє війну
18:46
Зеленський про трагедію у Броварах: Кожна смерть – це результат війни
18:43
Родичі зниклих безвісти українців можуть звертатися по допомогу до омбудсмена – Координаційний штаб
Усі новини...