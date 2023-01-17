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Зеленська в Давосі представила формулу миру і передала листи Сі та іншим лідерам

Олександр ШумілінВівторок, 17 січня 2023, 18:05
Зеленська в Давосі представила формулу миру і передала листи Сі та іншим лідерам
Фото: ОП

Перша леді Олена Зеленська виступила на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, де представила українську формулу миру.

Джерело: повідомлення Володимира Зеленського, Reuters

Пряма мова Зеленського: "Всесвітній економічний форум у Давосі. Правда про повномасштабну війну проти нашої країни продовжує звучати… Дякую Олені, що презентувала українську формулу миру".

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Деталі: Зеленська під час виступу повідомила, що передасть делегації Китаю, а саме віце-прем'єр-міністру Китаю Лю Хе, листа з пропозиціями президента Зеленського щодо припинення війни. Цей лист вона попросила передати президенту Сі Цзіньпіну.

Перша леді повідомила, що також має листи для президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Швейцарії Алена Берсе.

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Передісторія: 11 жовтня Зеленський у своєму виступі на терміновій зустрічі "Групи семи" запропонував "формулу миру" - заходи, які, на його думку, позбавлять президента РФ Володимира Путіна шансів досягти цілей в Україні.

Теми: Олена ЗеленськаЗеленськийперша ледісвіт
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