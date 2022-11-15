Зеленський представив G20 "українську формулу миру": 10 пропозицій

Президент України Володимир Зеленський у виступі перед учасниками "Групи двадцяти" представив пропозиції України щодо досягнення миру з Росією, які передбачають 10 пунктів.

Джерело: виступ Зеленського, оприлюднений Офісом президента

Пряма мова: "Щоб звільнити всю нашу землю від рашистів, нам доведеться воювати ще деякий час... Воювати! Але якщо перемога все одно буде за нами, і ми в цьому впевнені, то хіба не варто спробувати реалізувати нашу формулу миру, щоб усе ж зберегти тисячі життів і вберегти світ від нових дестабілізацій?

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Ось чому я хочу представити наше бачення шляху до миру – як його реально досягти. І не тільки для нас, а й для всіх вас, ваших союзників і партнерів".

Деталі: За словами Зеленського, є набір рішень – і він хоче, щоб розмова про це була публічною, а не залаштунковою, "щоб це обговорювалося конкретно, а не широкими мазками".

Український лідер прагне, "щоб ця агресивна російська війна закінчилася справедливо й на основі Статуту ООН і міжнародного права, а не "абияк".

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Пряма мова: "Не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила, і ми – люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями.

Очевидно, що словам Росії довіряти неможливо, і не буде жодних "Мінськів – 3", які Росія порушить одразу ж після укладення.

Якщо ж відповідних дій для відновлення миру не буде, то це означає, що Росія просто хоче вкотре обманути всіх вас, обманути світ і заморозити війну якраз тоді, коли її поразки стали особливо відчутними.

Ми не дамо Росії перечекати, наростити сили, а потім розпочати нову серію терору та глобальної дестабілізації. Впевнений, що саме зараз треба й можна зупинити руйнівну російську війну".

Деталі: Пропозиції України передбачають таке:

Радіаційна та ядерна безпека. Продовольча безпека. Енергетична безпека. Звільнення всіх полонених і депортованих. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Виведення російських військ і припинення бойових дій. Повернення справедливості. Протидія екоциду. Недопущення ескалації. Фіксація закінчення війни.

Кожному пункту український лідер присвятив окрему увагу.

Зеленський зазначив, що вже є позитивний досвід експортної зернової ініціативи, в яку залучені з одного боку – Україна, Туреччина та ООН, а з іншого боку – Росія, Туреччина та ООН.

На його думку, подібно до цього може спрацювати виконання кожного з зазначених пунктів, де сторонами можуть бути різні держави, які готові взяти на себе лідерство в тому чи іншому рішенні.

Зеленський у своїй онлайн промові на саміті Групи двадцяти декілька разів назвав її G19, натякаючи, що Росію варто виключити.