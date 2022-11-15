Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський представив G20 "українську формулу миру": 10 пропозицій

Олена РощінаВівторок, 15 листопада 2022, 08:22
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський у виступі перед учасниками "Групи двадцяти" представив пропозиції України щодо досягнення миру з Росією, які передбачають 10 пунктів. 

Джерело: виступ Зеленського, оприлюднений Офісом президента

Пряма мова: "Щоб звільнити всю нашу землю від рашистів, нам доведеться воювати ще деякий час... Воювати! Але якщо перемога все одно буде за нами, і ми в цьому впевнені, то хіба не варто спробувати реалізувати нашу формулу миру, щоб усе ж зберегти тисячі життів і вберегти світ від нових дестабілізацій?

Ось чому я хочу представити наше бачення шляху до миру – як його реально досягти. І не тільки для нас, а й для всіх вас, ваших союзників і партнерів".

Деталі: За словами Зеленського, є набір рішень – і він хоче, щоб розмова про це була публічною, а не залаштунковою, "щоб це обговорювалося конкретно, а не широкими мазками". 

Український лідер прагне, "щоб ця агресивна російська війна закінчилася справедливо й на основі Статуту ООН і міжнародного права, а не "абияк".

Пряма мова: "Не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила, і ми – люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями.

ВІДЕО ДНЯ

Очевидно, що словам Росії довіряти неможливо, і не буде жодних "Мінськів – 3", які Росія порушить одразу ж після укладення.

Якщо ж відповідних дій для відновлення миру не буде, то це означає, що Росія просто хоче вкотре обманути всіх вас, обманути світ і заморозити війну якраз тоді, коли її поразки стали особливо відчутними.

Ми не дамо Росії перечекати, наростити сили, а потім розпочати нову серію терору та глобальної дестабілізації. Впевнений, що саме зараз треба й можна зупинити руйнівну російську війну".

Деталі: Пропозиції України передбачають таке:

  1. Радіаційна та ядерна безпека.
  2. Продовольча безпека.
  3. Енергетична безпека.
  4. Звільнення всіх полонених і депортованих.
  5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
  6. Виведення російських військ і припинення бойових дій.
  7. Повернення справедливості.
  8. Протидія екоциду.
  9. Недопущення ескалації.
  10. Фіксація закінчення війни.

Кожному пункту український лідер присвятив окрему увагу.

Зеленський зазначив, що вже є позитивний досвід експортної зернової ініціативи, в яку залучені з одного боку – Україна, Туреччина та ООН, а з іншого боку – Росія, Туреччина та ООН.

На його думку, подібно до цього може спрацювати виконання кожного з зазначених пунктів, де сторонами можуть бути різні держави, які готові взяти на себе лідерство в тому чи іншому рішенні.

Зеленський у своїй онлайн промові на саміті Групи двадцяти декілька разів назвав її G19, натякаючи, що Росію варто виключити.

Підтримайте УП на Patreon

Теми: G20Зеленськийпереговоривійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Вибухи в Польщі: Дуда обговорив ситуацію зі Столтенбергом і Байденом, скликає Раду нацбезпеки

інфографікаСитуація критична: Жителів Київщини готують до тривалих відключень електроенергії

Білий дім просить Конгрес про $37,7 млрд на підтримку України

Зеленський про ракети у Польщі: Це удар по колективній безпеці, треба діяти

Зеленський про ракетну атаку РФ: Це ляпас G20

У США підтверджують, що російські ракети перетинали територію Польщі, двоє загиблих - АР

Усі новини...
У Мелітополі пролунав вибух біля "лігва окупантів", постраждав колаборант – мер
Пентагон: Росіяни не збираються залишати решту окупованої України, будуть важкі бої
Британська розвідка пояснила, чому росіяни обрали Генічеськ замість Херсона
Емодзі й Телеграм проти офіційних джерел – кому вірити щодо звільнення міст на півдні
Останні новини
04:38
Вибухи в Польщі: Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети з Росії
04:14
Трамп подав заявку на висування у президенти США
03:40
ЗСУ вдарили по позиціях ворога на лівому березі Дніпра і в районі Кінбурнської коси – командування
02:50
оновленоБайден скликав екстрену зустріч зі світовими лідерами через вибухи в Польщі
02:16
Дуда: у нас поки немає інформації про те, хто саме запустив ракету по Польщі
02:14
Польща запросила міжнародних експертів для розслідування вибухів біля кордону з Україною – прем’єр
02:08
На Львівщину прилетіло 10 ворожих ракет, є постраждалий – ОВА
01:46
Вибухи в Польщі: Байден запевнив Дуду в повній підтримці
01:13
У Польщі підтвердили, що на її територію впала російська ракета, і викликали посла РФ
01:05
Реальність, про яку ми попереджали – Резніков про вибухи в Польщі
Усі новини...