Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прем'єрка Італії "незабаром" відвідає Україну – Зеленський

"Європейська правда"Вівторок, 17 січня 2023, 19:11

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що найближчим часом прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні готує візит до України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA, президент сказав в інтерв’ю італійському телеканалу Rai, яке буде оприлюднене у вівторок увечері.

"Вона (Мелоні) скоро приїде, я не можу повідомити дату, але скоро", – сказав Зеленський ведучому Бруно Веспа в шоу Porta a Porta.

Він також відзначив, що італійська прем'єрка, яку він називає на ім'я, "надзвичайно конкретна".

"Її риторика для мене надзвичайно зрозуміла. Я бачу Джорджію як проіталійську, і це найголовніше: що вона проіталійська і вона підтримує Україну. І вона підтримує спільні цінності. Я дуже чекаю на її приїзд з офіційним візитом в Україну", – додав президент.

Раніше сама Мелоні підтвердила свій намір здійснити візит до Києва та запросила президента Володимира Зеленського відвідати Рим. За словами італійської прем'єрки, її візит відбудеться до кінця зими.

Минулого тижня міністр з питань підприємства й національного виробництва Італії Адольфо Урсо під час візиту до Києва в четвер анонсував підготовку конференції з питань відновлення України, запланованої на березень 2023 року.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийІталія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський оцінив ситуацію на фронті: Все уповільнилось. Росія готує реванш, але в них не вийде

Вучич: Крим і Донбас – це Україна, ми не можемо підтримати вторгнення РФ

фотоУдар по Дніпру: у російських містах почали з'являтися стихійні меморіали

Замість Монастирського МВС тимчасово очолить голова Нацполіції

МЗС – Лаврову: Москві доведеться виконувати формулу миру, яку запропонував Зеленський

фото, доповнено Падіння гелікоптера у Броварах: стали відомі імена загиблих пілотів і пасажирів

Усі новини...
Зеленський
Зеленська в Давосі представила формулу миру і передала листи Сі та іншим лідерам
Зеленський і Штайнмаєр обговорили оборонну підтримку і формулу миру
Сергій Рахманін: Після перемоги на нас чекає перебудова політичного рельєфу. Існуючі партії або оновляться, або зникнуть 
Останні новини
19:35
Зеленський радий, що Кіссінджер змінив думку: НАТО – найкраща гарантія для України
19:30
Французька профспілка напередодні страйку погрожує відключити електрику депутатам
19:24
США готують один із найбільших пакетів військової допомоги Україні: без танків – CNN
19:13
Позбавлення Росії статусу країни-члена МАГАТЕ не залежить від моєї волі – Гроссі
19:12
Росія вже обрала собі місце серед терористів – Зеленський
19:12
ЗСУ уразили пункт управління, район скупчення окупантів та поцілили станцію РЕБ – Генштаб
19:11
Гелікоптер ДСНС з керівництвом МВС на борту впав у Броварах біля дитячого садка. Що відомо
19:05
Оголосили короткий список номінантів на Шевченківську премію 2023
18:58
Зеленський оцінив ситуацію на фронті: Все уповільнилось. Росія готує реванш, але в них не вийде
18:53
Джонсон розповів, як переконав лідерів Франції та Німеччини, що Путін програє війну
Усі новини...