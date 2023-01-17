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Прем'єрка Італії "незабаром" відвідає Україну – Зеленський

"Європейська правда"Вівторок, 17 січня 2023, 18:11

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що найближчим часом прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні готує візит до України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA, президент сказав в інтерв’ю італійському телеканалу Rai, яке буде оприлюднене у вівторок увечері.

"Вона (Мелоні) скоро приїде, я не можу повідомити дату, але скоро", – сказав Зеленський ведучому Бруно Веспа в шоу Porta a Porta.

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Він також відзначив, що італійська прем'єрка, яку він називає на ім'я, "надзвичайно конкретна".

"Її риторика для мене надзвичайно зрозуміла. Я бачу Джорджію як проіталійську, і це найголовніше: що вона проіталійська і вона підтримує Україну. І вона підтримує спільні цінності. Я дуже чекаю на її приїзд з офіційним візитом в Україну", – додав президент.

Раніше сама Мелоні підтвердила свій намір здійснити візит до Києва та запросила президента Володимира Зеленського відвідати Рим. За словами італійської прем'єрки, її візит відбудеться до кінця зими.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня міністр з питань підприємства й національного виробництва Італії Адольфо Урсо під час візиту до Києва в четвер анонсував підготовку конференції з питань відновлення України, запланованої на березень 2023 року.

Теми: ЗеленськийІталія
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