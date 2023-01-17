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Премьер Италии "вскоре" посетит Украину – Зеленский

"Европейская правда"Вторник, 17 января 2023, 18:11

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в ближайшее время премьер-министр Италии Джорджия Мелони готовит визит в Украину.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA, президент сказал в интервью итальянскому телеканалу Rai, которое будет обнародовано во вторник вечером.

"Она (Мелони) скоро приедет, я не могу сообщить дату, но скоро", - сказал Зеленский ведущему Бруно Веспа в шоу Porta a Porta.

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Он также отметил, что итальянский премьер, которую он называет по имени, "чрезвычайно конкретна".

"Ее риторика для меня чрезвычайно понятна. Я вижу Джорджию как проитальянскую, и это самое главное: что она проитальянская и она поддерживает Украину. И она поддерживает общие ценности. Я очень жду ее приезда с официальным визитом в Украину", - добавил президент.

Ранее сама Мелони подтвердила свое намерение осуществить визит в Киев и пригласила президента Владимира Зеленского посетить Рим. По словам итальянского премьера, ее визит состоится до конца зимы.

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На прошлой неделе министр по вопросам предприятия и национального производства Италии Адольфо Урсо во время визита в Киев в четверг анонсировал подготовку конференции по вопросам восстановления Украины, запланированной на март 2023 года.

Темы: ЗеленскийИталия
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