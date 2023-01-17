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В Україні загинув доброволець із Канади, який брав участь і в Євромайдані

Олена РощінаВівторок, 17 січня 2023, 20:16
Grygorii Tsekhmistrenko, Instagram @wandering_hedgehog

Помер 28-річний канадець українського походження Григорій Цехмістренко, який був добровольцем-медиком під час російського вторгнення в Україну.

Джерело: канадський суспільний мовник CBC News із посиланням на батька та побратимів загиблого

Деталі: Григорій Цехмістренко був родом з України, але мав канадське громадянство. Його батько Віталій Цехмістренко розповів, що Григорій багато років жив із батьками у Кіністіно, Саскатчеван, перш ніж переїхати до Порт-Аліс, Британська Колумбія, на острові Ванкувер.

Григорій, відомий серед друзів як Грег, загинув у Бахмуті десь між ніччю на 14 січня та ранком 15 січня, повідомив його побратим-доброволець. Боєць сказав, що їде до Києва на похорон Цехмістренка.

На прохання підтвердити смерть Цехмістренка Міністерство міжнародних справ Канади відповіло, що не може надати жодної інформації "з міркувань безпеки".

Віталій Цехмістренко розповів, що разом з дружиною приїхав до Києва з Канади, щоб зустріти Різдво з сином. На свята вони були всі разом.

Батько Цехмістренка розповів, що Григорій приїхав в Україну у січні 2022 року, коли у новинах почали з'являтися натяки на війну. Коли Росія вторглася в Україну, він став медиком-добровольцем.

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"Він хотів побудувати будинок на воді після війни", – згадує батько загиблого.

Нагадаємо: Григорій Віталійович Цехмистренко брав участь у Євромайдані, його прізвище було у списку затриманих у лютому 2014 року активістів

Теми: війнаКанададобровольці
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