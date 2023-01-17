Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україні загинув доброволець із Канади, який брав участь і в Євромайдані

Олена РощінаВівторок, 17 січня 2023, 19:16
В Україні загинув доброволець із Канади, який брав участь і в Євромайдані
Grygorii Tsekhmistrenko, Instagram @wandering_hedgehog

Помер 28-річний канадець українського походження Григорій Цехмістренко, який був добровольцем-медиком під час російського вторгнення в Україну.

Джерело: канадський суспільний мовник CBC News із посиланням на батька та побратимів загиблого

Деталі: Григорій Цехмістренко був родом з України, але мав канадське громадянство. Його батько Віталій Цехмістренко розповів, що Григорій багато років жив із батьками у Кіністіно, Саскатчеван, перш ніж переїхати до Порт-Аліс, Британська Колумбія, на острові Ванкувер.

Реклама:

Григорій, відомий серед друзів як Грег, загинув у Бахмуті десь між ніччю на 14 січня та ранком 15 січня, повідомив його побратим-доброволець. Боєць сказав, що їде до Києва на похорон Цехмістренка.

На прохання підтвердити смерть Цехмістренка Міністерство міжнародних справ Канади відповіло, що не може надати жодної інформації "з міркувань безпеки".

Віталій Цехмістренко розповів, що разом з дружиною приїхав до Києва з Канади, щоб зустріти Різдво з сином. На свята вони були всі разом.

ВІДЕО ДНЯ

Батько Цехмістренка розповів, що Григорій приїхав в Україну у січні 2022 року, коли у новинах почали з'являтися натяки на війну. Коли Росія вторглася в Україну, він став медиком-добровольцем.

"Він хотів побудувати будинок на воді після війни", – згадує батько загиблого.

Нагадаємо: Григорій Віталійович Цехмистренко брав участь у Євромайдані, його прізвище було у списку затриманих у лютому 2014 року активістів

Теми: війнаКанададобровольці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
війна
Викладачка КПІ розповідала студентам про "9 років бомбили Донбас": постане перед судом
ЗСУ мають успіх і закріплюються біля Новопрокопівки та Вербового – Генштаб
В ніч на 30 серпня росіяни накрили вогнем Донеччину: двоє загиблих, семеро поранених
Останні новини
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
Усі новини...
Реклама: