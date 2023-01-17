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В Украине погиб доброволец из Канады, который участвовал и в Евромайдане

Елена РощинаВторник, 17 января 2023, 19:16
В Украине погиб доброволец из Канады, который участвовал и в Евромайдане
Grygorii Tsekhmistrenko, Instagram @wandering_hedgehog

Умер 28-летний канадец украинского происхождения Григорий Цехмистренко, который был добровольцем-медиком во время российского вторжения в Украину.

Источник: канадский общественный вещатель CBC News со ссылкой на отца и товарищей погибшего

Детали: Григорий Цехмистренко был родом из Украины, но имел канадское гражданство. Его отец Виталий Цехмистренко рассказал, что Григорий много лет жил с родителями в Кинистино, Саскатчеване, прежде чем переехать в Порт-Алис, Британская Колумбия, на острове Ванкувер.

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Григорий, известный среди друзей как Грег, погиб в Бахмуте где-то между ночью на 14 января и утром 15 января, сообщил его побратим-доброволец. Боец сказал, что едет в Киев на похороны Цехмистренко.

На просьбу подтвердить смерть Цехмистренко Министерство международных дел Канады ответило, что не может предоставить никакой информации "из соображений безопасности".

Виталий Цехмистренко рассказал, что вместе с супругой приехал в Киев из Канады, чтобы встретить Рождество с сыном. На праздники они были все вместе.

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Отец Цехмистренко рассказал, что Григорий приехал в Украину в январе 2022 года, когда в новостях начали появляться намеки на войну. Когда Россия вторглась в Украину, он стал медиком-добровольцем.

"Он хотел построить дом на воде после войны", – вспоминает отец погибшего.

Напомним: Григорий Витальевич Цехмистренко участвовал в Евромайдане, его фамилия была в списке задержанных в феврале 2014 года активистов.

Темы: войнаКанададобровольцы
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