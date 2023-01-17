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Американці пообіцяли підготувати кадри для Patriot за 10 тижнів – Резніков

Олександр ШумілінВівторок, 17 січня 2023, 19:35
Американці пообіцяли підготувати кадри для Patriot за 10 тижнів – Резніков
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Американські партнери зобов’язалися підготувати українських офіцерів для використання зенітного ракетного комплексу Patriot.

Джерело: видання АрміяInform, яке цитує міністра оборони Олексія Резнікова

Деталі: Під час спілкування із представниками критичної інфраструктури Резніков наголосив на тому, що сьогоднішні успіхи на полі бою були би не можливими без суттєвої допомоги іноземних партнерів.

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Пряма мова Резнікова: "Сьогоднішня війна, яка є війною в русі, забезпечується ресурсами наших партнерів, але саме головне духом і волею України. І я вважаю, що треба завжди вміти казати: "дякую".

Раніше ми навіть мріяти не могли про те, що нам дадуть, наприклад Patriot, вартість якого мільярд доларів, а підготовка, яка складає 10 місяців, — мінімальна. Сьогодні ж є рішення, що наших офіцерів підготують за 10 тижнів. Такі зобов’язання взяли на себе американські партнери".

Деталі: Резніков наголосив, що партнери вірять у перемогу української армії. "Вони хочуть вже сьогодні бути партнерами цієї перемоги, їм подобається ця ідея, вони смакують це слово", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 16 січня стало відомо, що близько сотні українських військових, які навчатимуться на операторів та обслугу систем протиповітряної оборони Patriot, вже прибули на базу в Оклахомі.

Теми: РезніковППО
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