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Американцы пообещали подготовить кадры для Patriot за 10 недель – Резников

Александр ШумилинВторник, 17 января 2023, 19:35
Американцы пообещали подготовить кадры для Patriot за 10 недель – Резников
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Американские партнеры обязались подготовить украинских офицеров для использования зенитного ракетного комплекса Patriot.

Источник: издание АрмияInform, которое цитирует министра обороны Алексея Резникова

Детали: Во время общения с представителями критической инфраструктуры Резников отметил, что сегодняшние успехи на поле боя были бы невозможны без существенной помощи иностранных партнеров.

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Прямая речь Резникова: "Сегодняшняя война, которая является войной в движении, обеспечивается ресурсами наших партнеров, но самое главное духом и волей Украины. И я считаю, что надо всегда уметь говорить: "спасибо".

Раньше мы даже мечтать не могли о том, что нам дадут, например Patriot, стоимость которого миллиард долларов, а подготовка, которая составляет 10 месяцев, - минимальная. Сегодня же есть решение, что наших офицеров подготовят за 10 недель. Такие обязательства взяли на себя американские партнеры".

Детали: Резников отметил, что партнеры верят в победу украинской армии. "Они хотят уже сегодня быть партнерами этой победы, им нравится эта идея, они смакуют это слово", - сказал он.

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Предыстория:

  • 16 января стало известно, что около сотни украинских военных, которые будут учиться на операторов и обслугу систем противовоздушной обороны Patriot, уже прибыли на базу в Оклахоме.

Темы: РезниковПВО
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