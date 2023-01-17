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У Москві поліція схопила 4 осіб біля пам'ятника Лесі Українці

"Українська правда"Вівторок, 17 січня 2023, 20:43

У Москві поліцейські затримали чотирьох осіб біля пам'ятника Лесі Українці – стихійного меморіалу в пам'ять про жертв ракетного удару в Дніпрі. 

Джерело: ОВД-Инфо з посиланням на очевидця

Деталі: Очевидець подій Олександр Ейхман повідомив, що поліцейські затримали двох осіб, які клали квіти, а двоє інших лише перебували поблизу. Усі четверо зрештою опинилися в поліцейській машині.

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Серед затриманих є жінка, яка прийшла покласти квіти разом зі своїм собакою. Силовики витіснили жінку в машину, а собаку залишили на вулиці.

За словами очевидця, поліцію викликали активісти руху SERB, які раніше приїхали до меморіалу.

Імена затриманих невідомі.

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Теми: Росія
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