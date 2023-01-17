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В Москве полиция схватила 4 человек у памятника Лесе Украинке

"Украинская правда"Вторник, 17 января 2023, 20:43

В Москве полицейские задержали четырех человек у памятника Лесе Украинке – стихийном мемориале в память о жертвах ракетного удара в Днепре. 

Источник: ОВД-Инфо со ссылкой на очевидца

Детали: Очевидец событий Александр Эйхман сообщил, что полицейские задержали двух человек, которые возлагали цветы, а оставшиеся двое лишь находились поблизости. Все четверо в итоге оказались в полицейской машине.

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Среди задержанных есть женщина, которая пришла возложить цветы вместе со своей собакой. Силовики вытеснили женщину в машину, а собаку оставили на улице.

По словам очевидца, полицию вызвали активисты движения SERB, которые ранее приехали к мемориалу.

Имена задержанных неизвестны.

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Темы: Росcия
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