В Москве полиция схватила 4 человек у памятника Лесе Украинке
Вторник, 17 января 2023, 20:43
В Москве полицейские задержали четырех человек у памятника Лесе Украинке – стихийном мемориале в память о жертвах ракетного удара в Днепре.
Источник: ОВД-Инфо со ссылкой на очевидца
Детали: Очевидец событий Александр Эйхман сообщил, что полицейские задержали двух человек, которые возлагали цветы, а оставшиеся двое лишь находились поблизости. Все четверо в итоге оказались в полицейской машине.
Реклама:
Среди задержанных есть женщина, которая пришла возложить цветы вместе со своей собакой. Силовики вытеснили женщину в машину, а собаку оставили на улице.
По словам очевидца, полицию вызвали активисты движения SERB, которые ранее приехали к мемориалу.
Имена задержанных неизвестны.
ВИДЕО ДНЯ