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Членство України в НАТО запобігло б війні – прем'єрка Фінляндії

Вівторок, 17 січня 2023, 21:49

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що Росія не вторглася б в Україну, якби та була членом НАТО.

Про це вона сказала під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Ми можемо зазирнути в історію і поставити собі запитання, чи повинна Україна вже бути членом НАТО?" - сказала вона, додавши, що "тоді не було б війни в Україні, і саме тому Фінляндія, Швеція зважилися на членство в НАТО".

Вона додала, що 2014 року, коли Росія напала на Крим, Європа та її союзники повинні були діяти більш рішуче. "Ми повинні винести уроки з цього дня", - сказала Марін.

"Ми хочемо стати членами НАТО, тому що ми не хочемо, щоб у Фінляндії знову розпочалася війна", - сказала вона, додавши, що сподівається, що процес ратифікації для Швеції та Фінляндії пройде "якомога швидше".

Угорщині та Туреччині ще належить ратифікувати спільну заявку Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.

Тоді як Будапешт заявив, що підтримає розширення військового блоку і підпише його на початку цього року, Анкара ще не наслідувала цього прикладу.

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"Жодних проблем бути не повинно, і я особисто розмовляла з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, і він сказав те саме, що й публічно, що немає великих проблем із Фінляндією, можливо, зі Швецією, але, на нашу думку, дуже важливо, що Фінляндія та Швеція йдуть до НАТО разом, тому що у нас спільна безпека", - сказала Марін.

Марін також заявила, що російсько-українська війна є одночасно і "війною Путіна", і "війною Росії".

На початку року міністр оборони країни Мікко Савола повідомив, що Фінляндія готує Україні 12-й пакет військової допомоги.

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