Членство України в НАТО запобігло б війні – прем'єрка Фінляндії

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що Росія не вторглася б в Україну, якби та була членом НАТО.

Про це вона сказала під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Ми можемо зазирнути в історію і поставити собі запитання, чи повинна Україна вже бути членом НАТО?" - сказала вона, додавши, що "тоді не було б війни в Україні, і саме тому Фінляндія, Швеція зважилися на членство в НАТО".

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Вона додала, що 2014 року, коли Росія напала на Крим, Європа та її союзники повинні були діяти більш рішуче. "Ми повинні винести уроки з цього дня", - сказала Марін.

"Ми хочемо стати членами НАТО, тому що ми не хочемо, щоб у Фінляндії знову розпочалася війна", - сказала вона, додавши, що сподівається, що процес ратифікації для Швеції та Фінляндії пройде "якомога швидше".

Угорщині та Туреччині ще належить ратифікувати спільну заявку Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.

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Тоді як Будапешт заявив, що підтримає розширення військового блоку і підпише його на початку цього року, Анкара ще не наслідувала цього прикладу.

"Жодних проблем бути не повинно, і я особисто розмовляла з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, і він сказав те саме, що й публічно, що немає великих проблем із Фінляндією, можливо, зі Швецією, але, на нашу думку, дуже важливо, що Фінляндія та Швеція йдуть до НАТО разом, тому що у нас спільна безпека", - сказала Марін.

Марін також заявила, що російсько-українська війна є одночасно і "війною Путіна", і "війною Росії".

На початку року міністр оборони країни Мікко Савола повідомив, що Фінляндія готує Україні 12-й пакет військової допомоги.