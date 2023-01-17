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Членство Украины в НАТО предотвратило бы войну – премьер Финляндии

Вторник, 17 января 2023, 20:49

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Россия не вторглась бы в Украину, если бы та была членом НАТО.

Об этом она сказала во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Мы можем заглянуть в историю и задать себе вопрос, должна ли Украина уже быть членом НАТО?" - сказала она, добавив, что "тогда не было бы войны в Украине, и именно поэтому Финляндия, Швеция решились на членство в НАТО".

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Она добавила, что в 2014 году, когда Россия напала на Крым, Европа и ее союзники должны были действовать более решительно. "Мы должны извлечь уроки из этого дня", - сказала Марин.

"Мы хотим стать членами НАТО, потому что мы не хотим, чтобы в Финляндии снова началась война", - сказала она, добавив, что надеется, что процесс ратификации для Швеции и Финляндии пройдет "как можно быстрее".

Венгрии и Турции еще предстоит ратифицировать совместную заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

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В то время как Будапешт заявил, что поддержит расширение военного блока и подпишет его в начале этого года, Анкара еще не последовала этому примеру.

"Никаких проблем быть не должно, и я лично разговаривала с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, и он сказал то же, что и публично, что нет больших проблем с Финляндией, может быть, со Швецией, но с нашей точки зрения очень важно, что Финляндия и Швеция идут в НАТО вместе, потому что у нас общая безопасность", - сказала Марин.

Марин также считает, что российско-украинская война является одновременно и "войной Путина", и "войной России".

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