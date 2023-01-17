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Глава МЗС Британії: Рішення надати Україні важке озброєння надсилає чіткий сигнал Путіну

"Європейська правда"Вівторок, 17 січня 2023, 23:08

Британський уряд вирішив відправити важке озброєння в Україну, включно з танками, тому що країні необхідно дати російському президенту Володимиру Путіну "дійсно чіткий сигнал" про міжнародну підтримку Києва.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі в інтерв'ю CNN, пише "Європейська правда".

Клеверлі сказав, що Путін повинен зрозуміти, що Британія матиме "стратегічну витривалість, щоб залишатися з Україною, доки робота не буде зроблена".

Він сказав, що підтримка постійно оцінюється партнерами України і розвивається протягом усієї війни, зазначивши, що "минулого року ми не говорили про танки, і ми не говорили про важку артилерію".

"Тепер ми розуміємо, що їм потрібна здатність сильно наступати на схід і південь", - сказав Клеверлі у Вашингтоні.

Клеверлі не став озвучувати майбутню військову підтримку, але заявив, що "наша підтримка розвивалася, і неминуче, що вона буде продовжувати розвиватися".

"Повідомлення, яке ми посилаємо Путіну і, відверто кажучи, всім іншим, кому цікаво спостерігати за тим, що відбувається, полягає в тому, що ми взяли на себе зобов'язання підтримувати українців до переможного кінця", - сказав Клеверлі.

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"Це те, що їм потрібно для виконання роботи. Це те, що ми збираємося постачати. І ми збираємося постачати сучасну важку військову техніку і боєприпаси, щоб вони могли захистити себе належним чином", - сказав він.

Нагадаємо, Британія анонсувала надання Україні своїх танків Challenger 2. Окрім танків, будуть передані 100 тисяч снарядів, ракети і безпілотники.

Теми: Велика БританіязброяПутінРосія
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