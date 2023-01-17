Глава МИД Британии: Решение предоставить Украине тяжелое вооружение посылает четкий сигнал Путину

Британское правительство решило отправить тяжелое вооружение в Украину, включая танки, потому что стране необходимо дать российскому президенту Владимиру Путину "действительно четкий сигнал" о международной поддержке Киева.

Об этом заяви министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в интервью CNN, пишет "Европейская правда".

Клеверли сказал, что Путин должен понять, что Британия будет иметь "стратегическую выносливость, чтобы оставаться" с Украиной, пока "работа не будет сделана".

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Он сказал, что поддержка постоянно оценивается партнерами Украины и развивается на протяжении всей войны, отметив, что "в прошлом году мы не говорили о танках, и мы не говорили о тяжелой артиллерии".

"Теперь мы понимаем, что им нужна способность сильно наступать на восток и юг", - сказал Клеверли в Вашингтоне.

Клеверли не стал озвучивать будущую военную поддержку, но заявил, что "наша поддержка развивалась, и неизбежно, что она будет продолжать развиваться".

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"Сообщение, которое мы посылаем Путину и, откровенно говоря, всем остальным, кому интересно наблюдать за происходящим, заключается в том, что мы взяли на себя обязательство поддерживать украинцев до победного конца", - сказал Клеверли.

"Это то, что им нужно для выполнения работы. Это то, что мы собираемся поставлять. И мы собираемся поставлять современную тяжелую военную технику и боеприпасы, чтобы они могли защитить себя должным образом", - сказал он.

Напомним, Великобритания анонсировала предоставление Украине своих танков Challenger 2. Кроме танков, будут переданы 100 тысяч снарядов, ракеты и беспилотники.