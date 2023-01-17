У Міноборони Австрії заявили, що не можуть виключити ракетного удару по території країни

Міністерство оборони Австрії заявило, що не може приховувати той факт, що країна наражається на серйозні небезпеки, включаючи напад на федеральну територію.

Про це повідомляє Der Standard, пише "Європейська правда".

"Ми не можемо виключати атаки з використанням далекобійної зброї проти федеральної території", - заявив генерал-майор Бруно Хофбауер на спільній експертній зустрічі з військовими представниками.

Зустріч стала преамбулою до презентації останньої доповіді військового відомства з питань безпеки, яка має бути опублікована 27 січня.

"Війна в Європі і навколо неї також чітко показує, що добре поставлена національна оборона має екзистенційне значення для нейтральної держави. На додаток до гібридних загроз, зараз знову набула значення звичайна війна. Отже, потрібне повернення до військового захисту австрійського суверенітету від звичайних збройних сил", - йдеться у звіті.

На додаток до протистояння між Росією та ЄС, ескалації війни в Україні та міграційних потоків до Австрії, обмеженість стратегічної спроможності Австрії вважається особливо великим викликом в даний час, що стосується також можливої конкуренції між країнами ЄС за обмежені ресурси, додається в доповіді.

За найгіршого сценарію "на територію, військові об'єкти та інфраструктуру Австрії можуть проникнути, зайняти і використати вразливі місця". У доповіді додається, що іноземні держави можуть використовувати країну як ворота до систем і структур інших держав ЄС.

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Раніше глава МЗС Австрії Александер Шалленберг заявив, що Заходу важливо дотримуватись почуття міри у відносинах із Росією, оскільки вона залишиться частиною європейської історії та культури.

У МЗС України на це відповіли, що такі заяви посилюють почуття безкарності Кремля, сприймаються ним виключно як запрошення до продовження геноциду українців.