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В Минобороны Австрии заявили, что не могут исключить ракетного удара по территории страны

"Европейская правда"Вторник, 17 января 2023, 23:46

Министерство обороны Австрии заявило, что не может скрывать тот факт, что страна подвергается серьезным опасностям, включая нападение на федеральную территорию.

Об этом сообщает Der Standard, пишет "Европейская правда".

"Мы не можем исключать атаки с использованием дальнобойного оружия против федеральной территории", - заявил генерал-майор Бруно Хофбауэр на совместной экспертной встрече с военными представителями.

Встреча стала преамбулой к презентации последнего доклада военного ведомства по вопросам безопасности, который должен быть опубликован 27 января.

"Война в Европе и вокруг нее также четко показывает, что хорошо поставленная национальная оборона имеет экзистенциальное значение для нейтрального государства. В дополнение к гибридным угрозам, сейчас снова приобрела значение обычная война. Следовательно, требуется возвращение к военной защите австрийского суверенитета от обычных вооруженных сил", - говорится в отчете.

В дополнение к противостоянию между Россией и ЕС, эскалации войны в Украине и миграционных потоков в Австрию, ограниченность стратегической способности Австрии считается особенно большим вызовом в настоящее время, что касается также возможной конкуренции между странами ЕС за ограниченные ресурсы, добавляется в докладе.

При наихудшем сценарии "на территорию, военные объекты и инфраструктуру Австрии могут проникнуть, занять и использовать уязвимые места". В докладе добавляется, что иностранные государства могут использовать страну как ворота к системам и структурам других государств ЕС.

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Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Западу важно соблюдать чувство меры в отношениях с Россией, поскольку она останется частью европейской истории и культуры.

В МИД Украины на это ответили, что такие заявления усиливают чувство безнаказанности Кремля, воспринимаются им исключительно как приглашение к продолжению геноцида украинцев.

Темы: Австрияракетный удар
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