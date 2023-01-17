Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Минобороны Австрии заявили, что не могут исключить ракетного удара по территории страны

"Европейская правда"Вторник, 17 января 2023, 22:46

Министерство обороны Австрии заявило, что не может скрывать тот факт, что страна подвергается серьезным опасностям, включая нападение на федеральную территорию.

Об этом сообщает Der Standard, пишет "Европейская правда".

"Мы не можем исключать атаки с использованием дальнобойного оружия против федеральной территории", - заявил генерал-майор Бруно Хофбауэр на совместной экспертной встрече с военными представителями.

Реклама:

Встреча стала преамбулой к презентации последнего доклада военного ведомства по вопросам безопасности, который должен быть опубликован 27 января.

"Война в Европе и вокруг нее также четко показывает, что хорошо поставленная национальная оборона имеет экзистенциальное значение для нейтрального государства. В дополнение к гибридным угрозам, сейчас снова приобрела значение обычная война. Следовательно, требуется возвращение к военной защите австрийского суверенитета от обычных вооруженных сил", - говорится в отчете.

В дополнение к противостоянию между Россией и ЕС, эскалации войны в Украине и миграционных потоков в Австрию, ограниченность стратегической способности Австрии считается особенно большим вызовом в настоящее время, что касается также возможной конкуренции между странами ЕС за ограниченные ресурсы, добавляется в докладе.

ВИДЕО ДНЯ

При наихудшем сценарии "на территорию, военные объекты и инфраструктуру Австрии могут проникнуть, занять и использовать уязвимые места". В докладе добавляется, что иностранные государства могут использовать страну как ворота к системам и структурам других государств ЕС.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Западу важно соблюдать чувство меры в отношениях с Россией, поскольку она останется частью европейской истории и культуры.

В МИД Украины на это ответили, что такие заявления усиливают чувство безнаказанности Кремля, воспринимаются им исключительно как приглашение к продолжению геноцида украинцев.

Темы: Австрияракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Австрия
Австрийская страховая компания Uniqa уходит с российского рынка
Смертельное ДТП с украинцами в Австрии: водителем микроавтобуса был отец погибших детей
В Австрии микроавтобус с украинцами попал в ДТП, есть погибшие
Последние новости
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
Все новости...
Реклама: