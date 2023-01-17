Німеччина зможе передати Україні до 15 танків Leopard 2 цього року – ЗМІ

Якщо уряд Німеччини найближчим часом ухвалить рішення про постачання Україні танків Leopard 2, то до кінця 2023 року зможе передати від 10 до 15 відремонтованих танків.

Про це газеті Frankfurte Allgemeine Zeitung повідомили джерела в оборонній сфері, передає "Європейська правда".

Джерела повідомили, що поставка можлива вже в жовтні або листопаді 2023 року, але лише за умови негайного розміщення замовлень. Якщо після рішення німецького уряду "буде зроблене все можливе", додали вони, то з третього кварталу можна буде постачати по одному Leopard 2 на тиждень.

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Також FAZ стало відомо, що Німеччина наразі розглядає можливість постачання Україні ще 29 танків Leopard 2, які наразі призначені для Словаччини та Чехії. Але уряди в Празі та Братиславі повинні будуть погодитися на такий перерозподіл. Словаччина і Чехія могли б тоді отримувати близько трьох танків на місяць з початку 2024 року замість поставок цього року.

Крім того, за даними джерел у галузі, німецькі збройові компанії Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann можуть поставити додаткові бойові машини піхоти Marder, бронетранспортери Fuchs і більш старі бойові танки Leopard 1 до кінця року. Наразі в компаній є 88 списаних Leopard 1A5, з них 80 ще можна відремонтувати. 20 цих танків можуть бути готові "через вісім місяців з моменту замовлення".

Що стосується 40 бойових машин піхоти Marder, які німецький уряд вже пообіцяв Україні, то в галузі кажуть, що двадцять з них можуть бути поставлені до кінця квітня. Решта має надійти зі складів Бундесверу. Після цього, за умови розміщення замовлення, починаючи з липня, можна було б надавати по десять одиниць на місяць.

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Крім того, з середини року Україна може отримати 40 бронетранспортерів Fuchs нового виробництва.

Нагадаємо, минулого тижня Польща оголосила, що готова передати Україні роту основних бойових танків Leopard у межах коаліції з партнерами. Та в п'ятницю уряд Німеччини заявив, що поки не отримував офіційного запиту від Польщі на постачання основного бойового танка Leopard в Україну.

Водночас, за даними джерел Bloomberg, федеральний уряд Німеччини цього тижня може оголосити рішення стосовно постачання Україні західних танків.

Днями "Spiegel" писав, що німецький збройовий концерн Rheinmetall не зможе поставити танки Leopard Україні раніше 2024 року, навіть якщо уряд Німеччини швидко ухвалить рішення про їх передачу.

Україна особливо зацікавлена в отриманні танків Leopard, оскільки в Європі їх понад 2000 одиниць і вони перебувають на озброєнні 13 країн. Але для їхнього реекспорту потрібен дозвіл Берліна, а Німеччина занепокоєна небезпекою ескалації конфлікту.