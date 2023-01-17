Германия сможет передать Украине до 15 танков Leopard 2 в этом году – СМИ

Если правительство Германии в ближайшее время примет решение о поставках Украине танков Leopard 2, то до конца 2023 года сможет передать от 10 до 15 отремонтированных танков.

Об этом газете Frankfurte Allgemeine Zeitung сообщили источники в оборонной сфере, передает "Европейская правда".

Источники сообщили, что поставка возможна уже в октябре или ноябре 2023 года, но только при условии немедленного размещения заказов. Если после решения немецкого правительства "будет сделано все возможное", добавили они, то с третьего квартала можно будет поставлять по одному Leopard 2 в неделю.

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Также FAZ стало известно, что Германия сейчас рассматривает возможность поставки Украине еще 29 танков Leopard 2, которые сейчас предназначены для Словакии и Чехии. Но правительства в Праге и Братиславе должны будут согласиться на такое перераспределение. Словакия и Чехия могли бы тогда получать около трех танков в месяц с начала 2024 года вместо поставок в этом году.

Кроме того, по данным источников в отрасли, немецкие оружейные компании Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann могут поставить дополнительные боевые машины пехоты Marder, бронетранспортеры Fuchs и более старые боевые танки Leopard 1 до конца года. Сейчас у компаний есть 88 списанных Leopard 1A5, из них 80 еще можно отремонтировать. 20 этих танков могут быть готовы "через восемь месяцев с момента заказа".

Что касается 40 боевых машин пехоты Marder, которые немецкое правительство уже пообещало Украине, то в отрасли говорят, что двадцать из них могут быть поставлены до конца апреля. Остальные должны поступить со складов Бундесвера. После этого, при условии размещения заказа, начиная с июля, можно было бы предоставлять по десять единиц в месяц.

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Кроме того, с середины года Украина может получить 40 бронетранспортеров Fuchs нового производства.

Напомним, на прошлой неделе Польша объявила, что готова передать Украине роту основных боевых танков Leopard в рамках коалиции с партнерами. Но в пятницу правительство Германии заявило, что пока не получало официального запроса от Польши на поставку основного боевого танка Leopard в Украину.

В то же время, по данным источников Bloomberg, федеральное правительство Германии уже на этой неделе может объявить решение о поставках Украине западных танков.

На днях "Spiegel" писал, что немецкий оружейный концерн Rheinmetall не сможет поставить танки Leopard Украине раньше 2024 года, даже если правительство Германии быстро примет решение об их передаче.

Украина особенно заинтересована в получении танков Leopard, поскольку в Европе их более 2000 единиц и они находятся на вооружении 13 стран. Но для их реэкспорта требуется разрешение Берлина, а Германия обеспокоена опасностью эскалации конфликта.