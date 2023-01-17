Сумщина: росіяни завдали 37 ударів по прикордонню
Вівторок, 17 січня 2023, 23:53
17 січня російські окупанти 37 разів ударили по прикордонних районах Сумської області.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram
Деталі: Білопільську громаду ворог двічі обстріляв із мінометів, було 26 "прильотів".
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По Новослобідській громаді росіяни також відкривали мінометний вогонь, зафіксовано 7 "прильотів".
По Краснопільській громаді ворог вів мінометний обстріл з території Росії, було 4 "прильоти".
У всіх випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань.
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