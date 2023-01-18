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Сумщина: росіяни завдали 37 ударів по прикордонню

"Українська правда"Середа, 18 січня 2023, 00:53
Наслідки обстрілів, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З FACEBOOK ЖИВИЦЬКОГО

17 січня російські окупанти 37 разів ударили по прикордонних районах Сумської області.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: Білопільську громаду ворог двічі обстріляв із мінометів, було 26 "прильотів".

По Новослобідській громаді росіяни також відкривали мінометний вогонь, зафіксовано 7 "прильотів".

По Краснопільській громаді ворог вів мінометний обстріл з території Росії, було 4 "прильоти".

У всіх випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Теми: обстрілРосіяСумська область
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