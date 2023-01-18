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Сумщина: россияне нанесли 37 ударов по пограничью

"Украинская правда"Среда, 18 января 2023, 00:53
ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛОВ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С FACEBOOK ЖИВИЦКОГО

17 января российские оккупанты 37 раз ударили по приграничным районам Сумской области.

Источник: председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: Белопольскую громаду враг дважды обстрелял из минометов, было 26 "прилетов".

По Новослободской громаде россияне также открывали минометный огонь, зафиксировано 7 "прилетов".

По Краснопольской громаде враг вел минометный обстрел с территории России, было 4 "прилета".

Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

Темы: обстрелРосcияСумская область
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