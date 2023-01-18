Сумщина: россияне нанесли 37 ударов по пограничью
Среда, 18 января 2023, 00:53
17 января российские оккупанты 37 раз ударили по приграничным районам Сумской области.
Источник: председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram
Детали: Белопольскую громаду враг дважды обстрелял из минометов, было 26 "прилетов".
По Новослободской громаде россияне также открывали минометный огонь, зафиксировано 7 "прилетов".
По Краснопольской громаде враг вел минометный обстрел с территории России, было 4 "прилета".
Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.