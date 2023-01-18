Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС став найбільшим донором допомоги Україні з початку війни – Боррель

"Європейська правда"Середа, 18 січня 2023, 01:09
ЄС став найбільшим донором допомоги Україні з початку війни – Боррель
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ. ФОТО EEAS.EUROPA.EU

Загальна допомога Європейського Союзу та країн-членів Україні з початку повномасштабної війни близька до 50 мільярдів євро, що робить Європу найбільшим джерелом фінансової та військової підтримки Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час дебатів на пленарному засіданні Європарламенту у Страсбурзі заявив верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель.

"Європа повинна допомогти Україні захистити себе від агресії, від якої вона страждає. Я доклав багато зусиль, щоб це стало можливим, щоб побудувати єдність навколо рішень, які дозволили Україні вистояти", – цитує слова очільника дипломатії ЄС агенція Europa Press.

Реклама:

За словами Борреля, загальна сума військової, фінансової та гуманітарної допомоги наближається до 50 мільярдів євро. "Це ставить нас на перше місце серед країн за обсягом допомоги, яка надається Україні, випереджаючи США", – сказав він євродепутатам.

Водночас, як наполягав Боррель, цієї допомоги "недостатньо", доки Україна продовжує страждати від систематичних нападів російської армії, яку він звинуватив у спробах знищити сусідню країну.

"Ми повинні будемо підтримувати Україну, і не тільки у військовому плані. Двері для переговорів повинні бути відчинені, але для миру потрібні двоє, а для війни – один", – зазначив керівник дипломатії Євросоюзу.

ВІДЕО ДНЯ

Також він наголосив, що ЄС, окрім того, що є комерційною потугою та оплотом прав людини, має бути здатним застосовувати "жорстку силу", коли це необхідно, та мати можливість впливати на міжнародну арену.

Раніше у вівторок стало відомо, що Україна отримала перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро - із загалом 18 млрд євро.

Читайте також: Порятунок в обмін на реформи: за яких умов Київ отримає гроші ЄС та США у 2023 році.

Теми: ЄСУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
ЄС
Орбан: Вступ України до НАТО неможливий, адже це небезпека для всіх
Фон дер Ляєн запропонувала на посаду єврокомісара главу МЗС Нідерландів
"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
Останні новини
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
Усі новини...
Реклама: