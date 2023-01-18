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ЄС став найбільшим донором допомоги Україні з початку війни – Боррель

"Європейська правда"Середа, 18 січня 2023, 02:09
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ. ФОТО EEAS.EUROPA.EU

Загальна допомога Європейського Союзу та країн-членів Україні з початку повномасштабної війни близька до 50 мільярдів євро, що робить Європу найбільшим джерелом фінансової та військової підтримки Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час дебатів на пленарному засіданні Європарламенту у Страсбурзі заявив верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель.

"Європа повинна допомогти Україні захистити себе від агресії, від якої вона страждає. Я доклав багато зусиль, щоб це стало можливим, щоб побудувати єдність навколо рішень, які дозволили Україні вистояти", – цитує слова очільника дипломатії ЄС агенція Europa Press.

За словами Борреля, загальна сума військової, фінансової та гуманітарної допомоги наближається до 50 мільярдів євро. "Це ставить нас на перше місце серед країн за обсягом допомоги, яка надається Україні, випереджаючи США", – сказав він євродепутатам.

Водночас, як наполягав Боррель, цієї допомоги "недостатньо", доки Україна продовжує страждати від систематичних нападів російської армії, яку він звинуватив у спробах знищити сусідню країну.

"Ми повинні будемо підтримувати Україну, і не тільки у військовому плані. Двері для переговорів повинні бути відчинені, але для миру потрібні двоє, а для війни – один", – зазначив керівник дипломатії Євросоюзу.

Також він наголосив, що ЄС, окрім того, що є комерційною потугою та оплотом прав людини, має бути здатним застосовувати "жорстку силу", коли це необхідно, та мати можливість впливати на міжнародну арену.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше у вівторок стало відомо, що Україна отримала перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро - із загалом 18 млрд євро.

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Теми: ЄСУкраїна
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