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ЕС стал крупнейшим донором помощи Украине с начала войны – Боррель

"Европейская правда"Среда, 18 января 2023, 01:09
ЕС стал крупнейшим донором помощи Украине с начала войны – Боррель
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ. ФОТО EEAS.EUROPA.EU

Общая помощь Европейского Союза и стран-членов Украины с начала полномасштабной войны близка к 50 миллиардам евро, что делает Европу крупнейшим источником финансовой и военной поддержки Киева.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время дебатов на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге заявил верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики Жозеп Боррель.

"Европа должна помочь Украине защитить себя от агрессии, от которой она страдает. Я приложил много усилий, чтобы это стало возможным, чтобы построить единство вокруг решений, которые позволили Украине выстоять", - цитирует слова главы дипломатии ЕС агентство Europa Press.

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По словам Борреля, общая сумма военной, финансовой и гуманитарной помощи приближается к 50 миллиардам евро. "Это ставит нас на первое место среди стран по объему помощи, предоставляемой Украине, опережая США", - сказал он евродепутатам.

В то же время, как настаивал Боррель, этой помощи "недостаточно", пока Украина продолжает страдать от систематических нападений российской армии, которую он обвинил в попытках уничтожить соседнюю страну.

"Мы должны будем поддерживать Украину, и не только в военном плане. Двери для переговоров должны быть открыты, но для мира нужны двое, а для войны - один", - отметил руководитель дипломатии Евросоюза.

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Также он отметил, что ЕС, кроме того, что является коммерческой силой и оплотом прав человека, должен быть способным применять "жесткую силу", когда это необходимо, и иметь возможность влиять на международную арену.

Ранее во вторник стало известно, что Украина получила первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3 млрд евро - из всего 18 млрд евро.

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Темы: ЕСУкраина
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